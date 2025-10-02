Hơn 36.000 người nhận chế độ nghỉ hưu sớm do tinh giản bộ máy trước ngày 15/10

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau ba tháng vận hành, chính quyền hai cấp đi vào nền nếp, bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trước ngày 15/10 sẽ hoàn tất chi trả chế độ cho 36.542 người nghỉ hưu sớm theo chủ trương tinh gọn bộ máy.

Tại phiên họp về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp chiều 1/10, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các địa phương tập trung chi trả, qua đó chỉ trong một tuần qua thêm 3.000 trường hợp được giải quyết.

Một số bộ, ban, ngành và địa phương đã hoàn tất hoặc đạt trên 90%, song vẫn còn đơn vị dưới 60%. Đến nay, còn 36.542 người chưa nhận chế độ, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất chi trả trước ngày 15/10.

Bộ trưởng nhấn mạnh cần tăng cường nhân lực cho cấp xã, đẩy nhanh sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, rà soát, cơ cấu lại đội ngũ, nhất là ở lĩnh vực chuyên môn sâu.

Theo Bộ Nội vụ, sau ba tháng vận hành, chính quyền hai cấp đi vào nền nếp, bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn xử lý công việc, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân./.