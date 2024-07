Hơn 450 thương hiệu quốc tế ‘khoe’ công nghệ mới về chữa cháy tại Việt Nam

Triển lãm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thiết bị và vật liệu mới trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn, bảo vệ cho các công trình, tòa nhà.

Các phương tiện hiện đại sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho hay “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024” diễn ra từ ngày 14-16/8 tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy tụ hơn 450 thương hiệu lớn tới từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý trong đó có các đơn vị tới từ Anh, Bulgaria, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, UAE, Việt Nam và các đoàn khách Quốc tế như: Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên Bang Nga; Bộ Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc; Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarut; Cục Phòng cháy chữa cháy Lào; Cục Phòng cháy chữa cháy Campuchia; Viện kiểm định phương tiện Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc (KFI); Hiệp hội thiết bị Phòng cháy chữa cháy quốc gia Nhật Bản (NFES); Cơ quan quản lý Phòng cháy chữa cháy và thảm họa Nhật Bản (FMDA); Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF); Tập đoàn UL Hoa Kỳ.

Triển lãm trưng bày 4 nhóm sản phẩm ngành hàng chính: Công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ/ công nghệ, sản phẩm lĩnh vực an ninh, an toàn/ tòa nhà và nhà thông minh/ bãi đỗ xe thông minh… ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao; toà nhà cao cấp; xây dựng, quản lý toà nhà; thành phố thông minh; toà nhà thương mại; bán lẻ; giao thông...

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có các hội thảo, tọa đàm về các giải pháp thông minh, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới từ các đơn vị trong và ngoài nước tham gia triển lãm.

Không thể “khoán trắng” cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng cháy, chữa cháy, không thể "khoán trắng," trông chờ vào cán bộ phòng cháy.

Ngoài ra, hàng ngày tại triển lãm, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Tuyên truyền, triển khai mô hình Tổ liên gia an gia an toàn phòng hcáy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng; Trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang; Trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói (mô hình Fireblast); Thực hành cứu người bị kẹt dưới gầm ô tô (sử dụng túi nâng và bộ dụng cụ thiết bị cứu nạn, cứu hộ tai nạn giao thông); Trò chơi Rải vòi chữa cháy; Trò chơi phun nước tiêu điểm; Leo dây không có dụng cụ hỗ trợ; Leo dây sử dụng máy; Hướng dẫn thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn; Trải nghiệm mô hình thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo sử dụng phương tiện chữa cháy...

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (giữa) trao đổi về triển lãm. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận định triển lãm là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đối với việc ứng dụng công nghệ, phương tiện, thiết bị và vật liệu mới trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn, bảo vệ cho các công trình và tòa nhà. Đây cũng là cơ hội cho các nhà sản xuất, kinh doanh, ngành trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường; tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại.

Sự kiện do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công ty cổ phần hội chợ Triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) và Công ty Messe Frankfurt thuộc Tập đoàn Messe Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức./.