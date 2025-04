Người phụ nữ Việt đầu tiên trở thành chuyên gia lĩnh vực AI tạo sinh của Google

Ngày 9/4, đại diện Google cho hay đơn vị này đã công bố Nguyễn Khánh Linh là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trở thành chuyên gia Google trong chương trình Google Developer Expert vào tháng 3/2025. Cô cũng là chuyên gia Google Developer Expert về Máy Học (Machine Learning) đầu tiên thuộc lĩnh vực AI tạo sinh của năm 2025.

Sự vinh danh này là một sự ghi nhận cho chuyên môn sâu rộng về nghiên cứu cốt lõi và ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực như Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models), MLOps và hệ thống AI có khả năng mở rộng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cô trong việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua công nghệ.

Chương trình Google Developer Expert là cộng đồng quy tụ các chuyên gia, nhà phát triển và lãnh đạo tư tưởng xuất sắc, những người đang kiến tạo thế giới với công nghệ.

Các chuyên gia này chia sẻ đa dạng kiến thức, kỹ năng và đam mê với cộng đồng nhà phát triển và công nghệ. Hiện nay, Việt Nam có 9 nam chuyên gia Google hoạt động trên nhiều mảng công nghệ khác nhau: 2 chuyên gia về AI/ Máy học (AI/ Machine Learning), 1 chuyên gia về Android, 4 chuyên gia về Điện toán đám mây (Cloud), 1 chuyên gia về Workspace và 1 chuyên gia về Angular - hỗ trợ phát triển ứng dụng web đơn trang.

Năm 2025, chương trình chào đón Khánh Linh, nữ Google Developer Expert đầu tiên của năm chuyên về lĩnh vực AI/ Máy học, đánh dấu bước ngoặt hướng tới sự đa dạng trong cộng đồng Google Developer Expert Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hơn cho các tài năng công nghệ Việt kết nối và nâng cao kiến thức chuyên môn trên quy mô cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Khánh Linh là nhà nghiên cứu và ứng dụng AI với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP), Máy học và Khoa học Dữ liệu.

Đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận AI tại công ty Obello ở San Francisco, Mỹ - một nền tảng thiết kế đồ họa hỗ trợ bởi AI cho phép các nhóm thiết kế và tiếp thị ngay lập tức tạo nội dung gắn thương hiệu với quy mô lớn, Khánh Linh hiện đang phụ trách chính việc phát triển các giải pháp AI/ Máy Học tạo sinh để tự động hóa thiết kế sáng tạo và cải thiện năng suất mà vẫn tuân thủ các nguyên tắc thiết kế đồ họa.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Tri thức/AI tại Đại học Quốc gia Singapore, Khánh Linh có những đóng góp cho lĩnh vực công nghệ về mặt học thuật, với hai công bố khoa học gồm Phương pháp đánh giá hội thoại mới trong Hệ thống Dựa trên Tri thức và khảo sát được trích dẫn rộng rãi về Hệ thống hội thoại đồng cảm trong lĩnh vực Thông tin.

Ngoài ra, Khánh Linh còn thành lập Beautiful Mind Vietnam, một nền tảng hỗ trợ sức khỏe tâm lý phi lợi nhuận, với triết lý an toàn và có đạo đức, cô đã tận dụng AI để tự động hóa và cải thiện quy trình vận hành, giúp tăng đáng kể phạm vi tiếp cận lên hơn 200.000 người theo dõi, cho phép hỗ trợ cho hơn 1.000 người.

Từ năm 2016, cô đã là diễn giả tích cực tại nhiều hội nghị và diễn đàn công nghệ, bao gồm Google I/O Extended Hà Nội, Cloud Hà Nội, DevFest Hà Nội, DevFest Miền Trung và diễn đàn 'LLMs and GenAI for Enterprises: Southeast Asian vs. Silicon Valley', cũng như các sự kiện quy mô khác trên khắp Đông Nam Á. Những chia sẻ của Khánh Linh đã tác động đến hơn 5.000 nhà phát triển trong suốt thời gian qua. Cô cũng được công nhận là 'Top Voice' trong lĩnh vực AI trên LinkedIn vào năm 2024.

Đề xuất đưa Trí tuệ Nhân tạo - AI vào chương trình giáo dục từ lớp 1 Theo nghiên cứu của Google, nếu được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam, AI có thể mang lợi ích kinh tế ước tính lên tới 1,89 triệu tỷ đồng (79,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp vào năm 2030.

"Tôi có một niềm đam mê sâu sắc với công nghệ, đặc biệt là AI, và tôi tin rằng tôi có thể đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những tiến bộ công nghệ một cách trách nhiệm. Mục tiêu của tôi là giúp phát triển và triển khai các hệ thống AI không chỉ mang tính đổi mới mà còn có đạo đức, an toàn và hữu ích cho mọi người. Tôi tin rằng chương trình Google Developer Expert (GDE) sẽ cung cấp nền tảng cần thiết giúp tôi đạt được mục tiêu này cũng như thúc đẩy hơn nữa niềm đam mê của tôi trong lĩnh vực AI," Nguyễn Khánh Linh bày tỏ./.