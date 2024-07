Hơn 5.000 vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống tại Việt Nam trong 6 tháng

Theo chuyên gia, trong nửa đầu năm nay, số lượng và mức độ phức tạp của các cuộc tấn công mạng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước với các phương thức tấn công ngày càng tinh vi.

Theo thống kê của Trung tâm Viễn thông Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), trong nửa đầu năm 2024, có hơn 5.000 vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống tại Việt Nam, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2023.

Các hình thức tấn công phổ biến là tấn công có chủ đích (APT) vào các cơ sở trọng yếu như tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn; mục tiêu nhắm vào những dữ liệu quan trọng.

Cũng nửa đầu năm nay, có gần 400 website của các cơ quan nhà nước và tổ chức giáo dục bị hacker tấn công, chèn mã quảng cáo cờ bạc, cá độ…

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo "Chính quyền số và an toàn thông tin" do Công viên phần mềm Quang Trung phối hợp cùng Hội Tin học Thành phố (HCA), Liên minh Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (DTA) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/7.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng An toàn thông tin (Trung tâm Viễn thông QTSC), số lượng và mức độ phức tạp của các cuộc tấn công mạng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước với các phương thức tấn công ngày càng tinh vi.

Các nhóm tin tặc còn tấn công nhắm vào dữ liệu người dùng thông qua tin nhắn, email giả mạo, khai thác lỗ hổng phần mềm trên thiết bị di động… Điều này không chỉ gây ra rủi ro về mất mát dữ liệu mà còn có thể phát tán mã độc và các nội dung xấu.

Các chuyên gia phân tích việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của chính quyền hiện nay là một thách thức lớn. Các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, tình trạng dữ liệu cá nhân bị lộ ở mức báo động, kéo theo hàng loạt hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục xảy ra ngày càng tinh vi và phức tạp thông qua các công nghệ tiên tiến như AI, deepfake, ransomware (mã độc tống tiền)…

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số là vấn đề cấp thiết để bảo vệ dữ liệu quan trọng của cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân khỏi các mối đe dọa khi hoạt động trên không gian số. Do đó, cần xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin, như nâng cao khả năng dự phòng sao lưu dữ liệu, xây dựng hạ tầng thông tin để kịp thời phát hiện, ứng phó trước các cuộc tấn công mạng.

Điều tích cực được ghi nhận hiện nay là nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang đầu tư, tăng ngân sách cho an ninh mạng (tăng 30% so với năm trước); có đến hơn 70% các tổ chức lớn đã có kế hoạch triển khai giải pháp an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo bà Phạm Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc QTSC, chính quyền số mang lại nhiều lợi ích cho cả chính quyền và người dân, giúp tiết kiệm nguồn lực và thời gian, thông tin minh bạch và đáng tin cậy, hiệu quả trong quản lý, thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, chuyển đổi số đặt ra những thách thức không nhỏ, nhất là bảo mật thông tin và quyền riêng tư trên không gian mạng. Đảm bảo an toàn thông tin, không những cho chính quyền số mà còn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trở thành một phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Liên minh chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (DTA), chia sẻ các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin tại Việt Nam có tiềm lực mạnh để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia nhưng chưa đáp ứng được các giải pháp mang tính chi tiết và phù hợp với chính quyền số các cấp. Vì vậy, DTA đã và đang liên kết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số nhằm tạo ra sức mạnh, đồng hành cùng chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia, góp phần vào sự phát triển của chính quyền số./.

