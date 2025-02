Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Israel

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn.