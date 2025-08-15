Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Houthi tung "hàng nóng" Palestine 2, Israel khốn đốn chống chọi "mưa bom"

Người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saree ở Yemen tuyên bố tổ chức này đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Palestine 2 nhằm vào sân bay Ben Gurion của Israel.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Houthi tung "hàng nóng" Palestine 2, Israel khốn đốn chống chọi "mưa bom"
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Houthi bất ngờ tấn công Israel bằng tên lửa Palestine 2.

Các quốc gia Arab lên án mạnh mẽ về kế hoạch "Đại Israel".

Tổng thống Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Israel #Houthi tấn công Israel #Houthi tấn công căn cứ Israel #Israel không kích Houthi #Israel tấn công Houthi #Israel Houthi #xung đột Houthi #Tên lửa Houthi #Houthi phóng tên lửa

Podcast mới nhất