"How You Like That" của BlackPink vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube

Lúc 6h22 sáng 21/9, MV ca nhạc "How You Like That" của BlackPink đã vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành video thứ 6 của nhóm vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng này.

Các thành viên nhóm nhạc BLACKPINK tại một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/8/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 21/9, video âm nhạc "How You Like That" của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink đã vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube.

Như vậy, "How You Like That" trở thành video âm nhạc thứ 6 của nhóm vượt mốc 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng này.

"How You Like That" trở thành bản hit của năm 2020 khi giành được giải "Bài hát của mùa Hè" tại MTV Video Music Awards được tổ chức tại Mỹ trong cùng năm đó.

Video âm nhạc này cũng đứng đầu danh sách "Bài hát mùa Hè hàng đầu toàn cầu" do YouTube bình chọn trong năm 2020.

Trong một thông báo cùng ngày, YG Entertainment, công ty quản lý nhóm nhạc, cho biết video âm nhạc trên đã cán mốc 1,3 tỷ lượt xem vào lúc 6h22 sáng 21/9, tức 4 năm và 3 tháng sau khi video này được đăng tải trên YouTube vào tháng 6/2020.

“How You Like That” là một ca khúc thuộc thể loại hip hop với những âm thanh đầy thu hút và cá tính, đặc biệt đại diện cho màu sắc âm nhạc của BlackPink. Ca từ truyền tải thông điệp mạnh mẽ, khuyến khích người nghe vượt qua mọi thử thách và theo đuổi ước mơ của mình.

Ngoài thành tích trên, “How You Like That” cũng leo lên vị trí thứ 33 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Dự kiến, BlackPink sẽ khởi động chuyến lưu diễn mới vòng quanh thế giới vào năm sau./.

BLACKPINK là nhóm K-pop nữ đầu tiên có bài hát vượt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify Khi ra mắt hồi tháng 6/2020, đĩa đơn "How You Like That" đã đứng đầu các bảng xếp hạng â. và thứ 20 trên bảng xếp hạng British Official Singles Top 100.