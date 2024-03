Indonesia nhập khẩu thêm hàng trăm nghìn tấn gạo trước tháng lễ Ramadan

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Để đảm bảo nhu cầu lương thực cho tháng Lễ ăn chay Ramadan và lễ hội Eid al-Fitr đang đến gần, Cơ quan Hậu cần Indonesia (Bulog) đã chủ động tăng lượng gạo nhập khẩu từ Thái Lan và Pakistan, qua đó lấp đầy thêm kho dự trữ lương thực quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 3/3, Giám đốc điều hành Bulog, ông Bayu Krishnamurti, cho biết nước này đã nhập khẩu thêm 300.000 tấn gạo từ Thái Lan và Pakistan để tăng cường lượng gạo dự trữ. Số gạo trên hiện đang được vận chuyển tới Indonesia. Ông cũng nhấn mạnh Bulog hiện đang trữ khoảng 1,3 triệu tấn gạo.

Quan chức Indonesia cho biết quyết định nhập khẩu thêm gạo được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và chiến lược nhập khẩu thêm gạo của Bulog phù hợp các yêu cầu dự trữ lương thực của chính phủ.

Đây được coi là một bước đi chủ động nhằm đảm bảo nguồn cung gạo dồi dào trong mùa lễ hội và duy trì an ninh lương thực trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Trong ngày 1/3, lô 66.000 tấn gạo nhập khẩu từ Việt Nam đã cập cảng Patimban, Subang, Tây Java.

Indonesia nhập khẩu thêm 1 triệu tấn gạo từ Việt Nam và 3 nước khác Đợt nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trong tổng hạn ngạch bổ sung được giao là 1,5 triệu tấn được tiến hành nhằm tăng cường kho dự trữ gạo của Chính phủ Indonesia đến năm 2024.

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), giá gạo tháng 2 đã tăng lên mức cao nhất trong những năm gần đây. Gạo và một số thực phẩm thiết yếu có xu hướng tăng giá trước thềm tháng ăn chay Ramadan.

Tuy nhiên, năm nay giá cao hơn so với các năm trước do nguồn cung hạn chế. Trong tháng 2 vừa qua, giá các loại gạo chất lượng cao, trung bình và chất lượng thấp đều lần lượt tăng 22,91%, 25,32% và 30,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cuộc họp nội các vào tuần trước, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi các bộ trưởng giải quyết tình trạng giá lương thực tăng cao trước tháng Ramadan, chỉ thị Bulog nhập khẩu 2 triệu tấn gạo từ Thái Lan để đáp ứng nhu cầu trong nước./.