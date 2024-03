Iraq khai mạc Lễ hội Quốc tế Hatra sau 2 thập kỷ gián đoạn

Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Quốc tế Hatra. (Nguồn: 964Media)

Ngày 29/2, Iraq đã khai mạc Lễ hội Quốc tế Hatra tại địa điểm khảo cổ Hatra ở tỉnh Nineveh, phía Bắc nước này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự hồi sinh văn hóa của đất nước sau thời gian lễ hội này bị gián đoạn kể từ năm 2003.

Trước năm 2003, Iraq đã 3 lần tổ chức Lễ hội Quốc tế Hatra, tuy nhiên lễ hội này bị tạm dừng do tình trạng hỗn loạn sau chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu, đặc biệt là trong thời gian tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát tỉnh Nineveh từ giữa năm 2014 đến giữa năm 2017.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid nhấn mạnh: "Sự trở lại của lễ hội này là một thông điệp gửi tới thế giới về các địa điểm khảo cổ của Iraq, bất chấp những tàn phá mà IS đã gây ra trong thời gian tổ chức này kiểm soát tỉnh Nineveh."

Phát biểu của Tổng thống Rashid tại lễ hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính phủ Iraq trong việc bảo tồn các kho tàng khảo cổ học.

Nổi tiếng với những bức tường cao đầy chữ khắc và các tháp canh nằm rải rác xung quanh, địa điểm khảo cổ Hatra hơn 2.000 năm tuổi, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1985.

Năm 2015, địa điểm khảo cổ này được đưa vào danh sách Di sản Thế giới đang gặp nguy hiểm vì những hư hại do IS gây ra.

Tổng thống Rashid bày tỏ hy vọng lễ hội sẽ trở thành một sự kiện thường niên phản ánh tầm nhìn rộng hơn về tương lai của Iraq - nơi mà văn hóa và lịch sử đóng vai trò quan trọng trong bản sắc dân tộc và quan hệ quốc tế.

Trong Lễ khai mạc Lễ hội quốc tế Hatra, các tiết mục trình diễn thời trang truyền thống, múa dân gian và trang phục lịch sử đã được trình diễn.

Lễ hội đã mang đến cho người tham dự một cái nhìn sống động về chiều sâu lịch sử và văn hóa của Iraq.

Màn biểu diễn trên lưng ngựa tại Lễ hội Hatra. (Nguồn: 964Media)

Thông qua các màn trình diễn thời trang truyền thống, các điệu múa dân gian và trang phục lịch sử, câu chuyện về Hatra đã trở nên sống động, tái hiện lịch sử kéo dài hơn 2.000 năm của thành phố này.

Ý nghĩa đối với di sản văn hóa của Iraq

Sự hồi sinh của Lễ hội Quốc tế Hatra không chỉ là sự tôn vinh những vinh quang trong quá khứ mà còn là một cử chỉ hướng tới tương lai.

Lễ hội gửi một thông điệp mạnh mẽ về nguyện vọng của người dân Iraq trong việc bảo tồn và phát huy di sản cổ xưa trong bối cảnh đất nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, ổn định và phát triển.

Việc tổ chức thành công Lễ hội Quốc tế Hatra sẽ mở đường cho mối quan tâm mới đối với di sản văn hóa của Iraq, có khả năng thúc đẩy du lịch và hợp tác quốc tế về những nỗ lực bảo tồn.

Khi Iraq tiếp tục trên con đường phục hồi và tái thiết, những sự kiện như Lễ hội Quốc tế Hatra cho thấy quyết tâm bảo tồn nền văn hóa của đất nước Iraq cho các thế hệ tương lai./.

