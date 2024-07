Israel áp dụng tiêu chuẩn châu Âu để giảm giá hàng tiêu dùng nhập khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel vừa thông qua dự thảo luật áp dụng tiêu chuẩn châu Âu cho hàng tiêu dùng nhập khẩu, nhằm mục tiêu giảm giá bán các mặt hàng này.

Dự luật dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Israel để thông qua trong kỳ họp tới.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban liên bộ chống giá cả leo thang, do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì.

Dự luật, được đặt tên "cái gì tốt cho châu Âu thì tốt cho Israel," quy định việc tự động áp dụng các tiêu chuẩn của châu Âu, trừ một số mặt hàng có quy định riêng, cho mọi hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Tại Israel, trong nhiều năm qua, đã tồn tại nhiều quy định chồng chéo. Chúng tôi muốn thay đổi điều này để cho phép nhiều hàng hóa, từ sản phẩm cho trẻ em đến sản phẩm điện tử, được nhập khẩu vào Israel. Chính phủ đang nỗ lực cắt giảm các thủ tục hành chính vốn tạo thêm gánh nặng tài chính và tiêu dùng cho người dân Israel."

Bộ trưởng Kinh tế Nir Barkat cho rằng quyết định này là một "cuộc cách mạng về kinh tế," giúp mở cửa thị trường Israel cho hàng hóa nhập khẩu. Ông dự đoán, sau khi luật có hiệu lực, mỗi gia đình tại Israel có thể tiết kiệm được khoảng 500 NIS (khoảng 138 USD) mỗi tháng.

Hiện tại, hầu hết tất cả các sản phẩm tiêu dùng đều được phép nhập khẩu vào Israel. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng cần phải có các loại giấy phép khác nhau, do cơ quan có thẩm quyền quy định, để đáp ứng các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, chất lượng hoặc quy định tôn giáo.

Điều này khiến giá hàng tiêu dùng nhập khẩu vào Israel bị đội lên cao hơn so với các quốc gia phát triển khác./.

