Israel tuyên bố Hamas khiến đàm phán về ngừng bắn tại Gaza thiếu tiến triển

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Dmitry Gendelman, cố vấn của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 3/8 tuyên bố phong trào Hồi giáo Hamas gây ra tình trạng thiếu tiến triển trong những cuộc đàm phán tại Cairo (Ai Cập).

Ông Gendelman quả quyết: “Không có yêu sách mới nào được Israel đưa ra trong những cuộc đàm phán (ở Cairo). Chỉ có Hamas gây ra tình trạng thiếu tiến triển.”

Trước đó cùng ngày, ông Gendelman xác nhận phái đoàn Israel - do Giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Barnea và Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (ISA) Ronen Bar dẫn đầu - đã trở về từ Cairo, nơi họ hội đàm với các nhà hòa giải về vấn đề trả tự do cho các con tin đang bị giam giữ ở Gaza.

Sau khi phái đoàn Israel về nước, văn phòng của ông Netanyahu ra tuyên bố khẳng định Hamas đang cố gắng bổ sung hàng chục điểm sửa đổi vào dự thảo thỏa thuận được đưa ra hồi tháng Năm, và động thái này “trên thực tế đã vô hiệu hóa kế hoạch.”

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu “chưa bổ sung bất cứ điểm nào vào kế hoạch” của thỏa thuận và “tiếp tục tuân thủ những điều kiện cơ bản đối với an ninh của Israel theo kế hoạch," trong khi ưu tiên có được hành động “phóng thích càng nhiều con tin còn sống càng tốt trong Giai đoạn 1," “duy trì quyền kiểm soát Hành lang Philadelphi” trên biên giới của Gaza với Ai Cập và ngăn chặn các tay súng Hamas quay trở lại miền Bắc dải đất của Palestine.

Trước đó, trang mạng Axios của Mỹ đưa tin, những cuộc đàm phán về trao đổi con tin và lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, diễn ra tại thủ đô Cairo trong ngày 3/8, đã không đạt được đột phá và rơi vào bế tắc.

Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh Ai Cập xác nhận, những cuộc tiếp xúc giữa các bên trung gian Ai Cập và Qatar với Israel để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza đã tạm dừng hoàn toàn sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh.

Các nguồn tin tại Trung Đông cho biết, tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã rơi vào ngõ cụt sau vụ ám sát ông Haniyeh.

Với vai trò chủ chốt trong những cuộc đàm phán ngừng bắn, ông Haniyeh đã tích cực liên lạc với các bên trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar.

Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đe dọa làm chệch hướng các nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza./.

Ai Cập yêu cầu Israel rút khỏi hành lang Philadelphi và khu vực cửa khẩu Rafah Từ tháng Năm, quân đội Israel đã kiểm soát khu vực cửa khẩu Rafah ở phía vùng lãnh thổ của người Palestine, khiến hoạt động hỗ trợ nhân đạo từ Ai Cập vào Gaza bị đình trệ.