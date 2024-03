Ít nhất 200 người bị các tay súng bắt cóc ở Đông Bắc Nigeria

Binh sỹ Nigeria tuần tra tại thị trấn Banki, đông bắc Nigeria. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Văn phòng Liên hợp quốc tại Nigeria cho biết ít nhất 200 người đã bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc tại một khu vực ở Đông Bắc nước này.

Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đang trú tại các trại dành cho người lánh nạn bạo lực ở Đông Bắc Nigeria.



Các nạn nhân bị các tay súng phục kích và bắt cóc khi họ đang đi kiếm củi ở khu vực Gamboru Ngala thuộc bang Borno, gần biên giới với Cộng hòa Chad.



Theo điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Nigeria, Mohamed Fall, hiện chưa biết chính xác số người bị bắt cóc, nhưng ước tính khoảng 200 người. Theo điều phối viên này, vụ việc xảy ra vài ngày trước đây nhưng đến nay mới có thông tin cụ thể do hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin tại khu vực này.



Nigeria: Các tay súng tấn công trường học, hàng chục người chết Vụ tấn công nhằm vào trường học ở miền Trung Bắc Nigeria ngày 7/4 khiến ít nhất 37 người thiệt mạng; trước đó, các tay súng cũng tấn công một ngôi làng cùng bang vào đầu tuần này khiến 50 người chết.

Trong khi đó, giới chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra ngày 4/3 vừa qua và có 3 phụ nữ bị bắt cóc đã may mắn trốn thoát.



Người dân địa phương cho rằng vụ bắt cóc do các phần tử Hồi giáo cực đoan nổi dậy ở Borno thực hiện.

Nhóm nổi dậy Boko Haram và nhóm IS tại Tây Phi (ISWAP) chủ yếu hoạt động ở bang Borno, tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và người dân. Bạo lực do các nhóm này gây ra đã làm ít nhất 35.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.