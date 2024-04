Kế hoạch phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2024

Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng từ xa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc dịp giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024.

Đoàn rước kiệu tại Lễ hội Đền Hùng năm 2023. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Để bảo đảm trật tự, an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng từ xa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024.

Các phương tiện ôtô từ đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai xuống nút giao I C7, theo đường đường Phù Đổng, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành theo hướng vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Trường hợp các phương tiện giao thông xuống nút giao I C8 theo Quốc lộ 2, đến ngã ba cây xăng Quân khu 2 rẽ phải vào Quốc lộ 32C đến bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hoặc đi thẳng vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với các phương tiện từ Vĩnh Phúc theo Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì hoặc qua cầu Việt Trì theo đường Nguyễn Tất Thành vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Trường hợp các phương tiện từ Vĩnh Phúc qua cầu Vĩnh Phú theo đường Nguyễn Du kéo dài, sau đó rẽ vào đường Nguyễn Tất Thành vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Đối với các phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang đi thẳng vào ngã tư giao với đường Hùng Vương, rẽ trái theo đường Hùng Vương (đến ngã tư giao với đường Nguyễn Tất Thành), rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành hoặc Hà Nội qua cầu Văn Lang, rẽ trái vào Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì ra Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì đến Km 10+800 rẽ phải vào đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Tất Thành tới bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành hoặc bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Đối với các phương tiện từ hướng Tuyên Quang, Yên Bái theo Quốc lộ 2 đến ngã ba giao với đường Quốc lộ 32C (Cây xăng Quân khu 2), rẽ phải vào Quốc lộ 32C đến bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hoặc bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các phương tiện ôtô từ hướng tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, huyện Đoan Hùng, Thanh Ba theo tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ vào đường Hồ Chí Minh xuống nút giao IC9 hoặc nút giao IC8 (Nội Bài-Lào Cai) rẽ trái vào Quốc lộ 2, đến Km 67+300 (ngã 3 cây xăng Quân khu 2), rẽ phải vào Quốc lộ 32C và tới bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hoặc đi thẳng vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các phương tiện từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Yên Lập, Tân Sơn (Phú Thọ) theo Quốc lộ 32, 32C qua cầu Phong Châu theo Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì rồi vào Quốc lộ 32C đến ngã 3 Tiên Kiên vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền hoặc bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với xe taxi đi từ Quốc lộ 2 vào, hướng dẫn dừng trả khách, quay đầu xe ở đầu đường Lữ Gia (ngã 3 giao Tỉnh lộ 325C).

Các xe đi từ Lâm Thao theo Quốc lộ 32C vào, hướng dẫn dừng trả khách, quay đầu xe ở khu vực phía ngoài, đầu vào cổng chính Đền Hùng (giáp lối vào khu vực vườn cây).

Các xe đi từ cầu Miễu (đường vào Ủy ban Nhân dân xã Chu Hóa), qua Trung đoàn 652 và đường Nguyễn Tất Thành vào, hướng dẫn dừng trả khách, quay đầu xe ở gần khu vực ngã 4 giao đường Nguyễn Tất Thành và đường Quốc lộ 32C (giáp bãi xe Trung tâm), không cho vào khu vực trong Đền Hùng, không được dừng, đỗ dọc đường để đón, trả khách.

Đối với tất cả các loại xe môtô theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông về Đền Hùng sẽ gửi xe ở bãi xe số 1, 2 và bãi xe số 3 theo quy định./.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2024 Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 với nhiều hoạt động thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch.