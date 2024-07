Kết quả bóng đá Olympic Paris 2024: Kết quả 'điên rồ,' 2 đội vào tứ kết

Australia giành chiến thắng ở trận cầu điên rồ tại Olympic Paris 2024. (Nguồn: Getty Images)

Lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 diễn ra hấp dẫn và kịch tích với những kết quả "điên rồ."

Trận cầu điên rồ

Tâm điểm chính là màn chạm trán giữa Australia và Zambia tại Stade de Nice, (Nice). Hai đội đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số được nhận định là "điên rồ nhất lịch sử môn bóng đá nữ Olympic."

Zambia khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi dẫn trước Australia 5-2 chỉ sau 56 phút thi đấu nhờ hat-trich của Barbra Banda và cú đúp của Racheal Kundananji.

Tuy nhiên, Australia mới là đội khiến cho trận đấu trở nên "điên rồ" khi tạo nên màn ngược dòng không tưởng tại Olympic Paris 2024.

Màn ngược dòng kinh điển của Australia khởi đầu bằng pha phản lưới nhà của Ngambo Musole ở phút 58, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5.

Tiếp đà hưng phấn, các cô gái đến từ xứ Chuột túi liên tục gây sức ép và được đền đáp xứng đáng bằng cú đúp của Steph Catley (phút 65 và 78).

Đến phút 90, Michelle Heyman tỏa sáng để ghi bàn quyết định giúp Australia ngược dòng giành chiến thắng 6-5 trước Zambia, qua đó có thêm hy vọng vào tứ kết môn bóng đá nữ Olympic.

Trước chiến thắng "điên rồ" của Australia, Đội tuyển Nhật Bản cũng tạo nên màn ngược dòng khó tin trước Brazil với các bàn thắng ở phút bù giờ.

Tuyển nữ Nhật Bản ngược dòng kịch tính trước Brazil. (Nguồn: AP)

Ở trận này, Brazil vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 56 nhờ pha lập công của Jheniffer và tiến rất gần đến chiến thắng khi giữ kết quả này đến thời gian bù giờ.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ít ỏi đó, các cô gái Nhật Bản đã khiến lưới của Brazil hai lần phải rung lên bởi các bàn thắng của Saki Kumagai (90+2, pen) và Momoko Tanikawa (90+6) để thắng ngược 2-1.

Chiến thắng này giúp Nhật Bản vượt qua chính Brazil để hy vọng có tấm vé vào vòng tứ kết. Nhật Bản cùng có 3 điểm và hiệu số như Brazil nhưng xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn.

Hai đội tuyển sớm vào tứ kết

Bên cạnh những trận cầu kết thúc với kết quả khó tin, môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 cũng đã xác định được hai đội tuyển sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Ở bảng C, Tây Ban Nha đã gặp phải vô vàn khó khăn trước Nigeria, nhưng cuối cùng vẫn giành được niềm vui trọn vẹn với chiến thắng tối thiểu 1-0.

Alexia Putellas sắm vai người hùng với siêu phẩm từ chấm đá phạt thành bàn ở phút 85 để mang 3 điểm về cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Kết quả này giúp Đội tuyển Tây Ban Nha có 6 điểm tuyệt đối để sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ Olympic 2024.

Ở lượt cuối, Tây Ban Nha chỉ cần hòa Brazil là sẽ thẳng tiến vòng đấu tiếp theo với tư cách nhất bảng C.

Cùng với Tây Ban Nha, Đội tuyển Mỹ cũng đã sớm đi tiếp sau trận thắng đậm 4-1 trước Đội tuyển Đức ở trận "đại chiến" tại vòng bảng.

Tuyển Mỹ sớm vào vòng tứ kết bóng đá nữ Olympic Paris 2024. (Nguồn: US Today)

Sophia Smith (cú đúp), Mallory Swanson và Lynn Williams thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Mỹ, trong khi bàn thắng của Đức thuộc về Giulia Gwinn.

Sau hai lượt trận, Đội tuyển Mỹ giành 6 điểm tuyệt đối để thẳng tiến vòng tứ kết và khả năng họ kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu là rất khả thi.

Trong khi đó, Đội tuyển Đức đang cùng có 3 điểm như Australia, và cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết Olympic Paris 2024 là rất lớn.

Ở lượt cuối bảng B, Đội tuyển Đức dễ thở hơn khi chỉ phải chạm trán Zambia trong khi Australia đối mặt thách thức mang tên Mỹ.

Canada thắng hai trận nhưng chưa có điểm

Đội tuyển Canada cùng với Tây Ban Nha và Đức là một trong ba đội gây ấn tượng ở giải đấu năm nay khi liên tiếp có được hai chiến thắng tại bảng A.

Canada lần lượt ngược dòng đánh bại New Zealand và Pháp cùng với tỷ số 2-1. Kết quả này bình thường sẽ đưa họ sớm giành quyền vào tứ kết.

Tuy nhiên, Đội tuyển Canada vẫn chưa được điểm số nào ở Olympic Paris 2024 do án phạt bị trừ 6 điểm vì vụ dùng máy bay không người lái do thám đội New Zealand.

Hiện tại, Canada đang đứng thứ ba bảng A với 0 điểm nhưng với hiệu số bàn thắng bại tốt (+2) nên đội bóng này vẫn có khả năng lớn đi tiếp nếu thắng Colombia ở lượt trận cuối.

Tại Olympic 2024, ngoài hai đội nhất nhì của 3 bảng đi tiếp, hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Thế nên, lượt cuối vòng bảng chắc chắn sẽ rất căng thẳng khi mà tất cả các đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp./.

