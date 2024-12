Kêu gọi mở hành lang sơ tán bệnh nhân từ Gaza đến Đông Jerusalem

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh thương vong ngày càng tăng do xung đột tại Gaza. Ước tính có khoảng 25.000 bệnh nhân tại đây đang cần được điều trị y tế khẩn cấp.

Một bệnh viện ở Đông Jerusalem. (Nguồn: theguardian)

Ngày 3/12, Mạng lưới các bệnh viện Đông Jerusalem và tổ chức Bác sỹ vì nhân quyền Israel (PHRI) đã kêu gọi ngay lập tức mở một hành lang nhân đạo từ Gaza để sơ tán khẩn cấp bệnh nhân đến các bệnh viện ở Đông Jerusalem.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh thương vong ngày càng tăng do xung đột tại Gaza. Ước tính có khoảng 25.000 bệnh nhân tại đây đang cần được điều trị y tế khẩn cấp.

Ông Fadi Atrash, Giám đốc Bệnh viện Augusta Victoria ở Đông Jerusalem, cho biết việc mở lại hành lang sơ tán là cần thiết để tiếp tục cung cấp các biện pháp điều trị quan trọng tại các bệnh viện ở Đông Jerusalem, nơi họ có đủ cả không gian và chuyên môn y tế.

Trước xung đột, những bệnh nhân ở Gaza cần được chăm sóc y tế đặc biệt có thể được sơ tán đến các bệnh viện ở Đông Jerusalem hoặc Bờ Tây, và trong một số trường hợp là ở Israel. Nhưng kể từ khi xung đột bùng phát tại Gaza vào năm ngoái, cơ chế này đã không còn hiệu lực.

Israel hiện kiểm soát tất cả các tuyến đường nối với Dải Gaza, nơi đã bị tàn phá sau hơn một năm xung đột giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas. Một số đợt sơ tán y tế hiếm hoi đã được các tổ chức quốc tế hoặc nước thứ ba phối hợp với chính quyền Israel thực hiện.

Trong một đợt sơ tán đặc biệt cho khoảng 200 bệnh nhân khỏi Gaza vào đầu tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vẫn còn khoảng 14.000 người đang phải chờ đợi.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hàng nghìn bệnh nhân trên khắp Gaza vẫn cần được sơ tán để chăm sóc y tế. WHO kêu gọi sử dụng tất cả các hành lang để chuyển bệnh nhân an toàn ra khỏi Dải Gaza.

Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát, hơn 105.000 người đã bị thương kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10/2023. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza phần lớn đã bị tàn phá nghiêm trọng vì xung đột và hiện chỉ còn một số ít cơ sở y tế có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe./.

LHQ kêu gọi quốc tế hành động để giảm bớt đau khổ cho người dân Gaza Cuộc xung đột tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đã khiến gần 44.400 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em; hơn 105.000 người bị thương; hàng trăm nghìn người khác phải sống trong điều kiện tồi tệ.