Khách du lịch đến các địa phương tăng mạnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 20,4% trong khi khách quốc tế đến Phú Yên tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách nước ngoài hòa cùng không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Khu du lịch Hang Múa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, nhiều địa phương trên cả nước đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ 31/8-3/9), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón 395.700 lượt khách, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố du lịch biển Sầm Sơn vẫn là địa điểm hút khách với gần 200.000 lượt khách. Tiếp đến là Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) với 59.500 lượt khách; Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đón 57.600 lượt khách; Khu Du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn) đón 47.300 lượt khách, thành phố Thanh Hóa 43.600 lượt khách...

Núi rừng Pù Luông, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt từ 35-37%, riêng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông công suất sử dụng phòng đạt 100%.

Với lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tổng thu du lịch của Thanh Hóa trong kỳ nghỉ lễ đạt 870,5 tỷ đồng (tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Khánh Hòa đón hơn 578.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 4 ngày dịp nghỉ lễ 2/9, tỉnh đã đón hơn 578 nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó có hơn 175.000 lượt khách lưu trú; công suất sử dụng phòng đạt bình quân 70,8%; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 756 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay thời tiết Khánh Hòa nắng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan, du lịch, thưởng thức ẩm thực tại nhiều địa điểm.

Hòn Chồng, hòn Vợ tại Nha Trang thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tại các khu vực du lịch Bãi Dài (huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh), Dốc Lết (thị xã Ninh Hòa) và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo, công suất sử dụng phòng lưu trú đạt từ 70% trở lên, một số khu nghỉ dưỡng có công suất phòng trên 90%. Khu vực thành phố Nha Trang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên, chủ yếu tập trung vào phân khúc khách sạn 3-5 sao.

Phú Yên: Khách du lịch quốc tế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Hồng Thái, dịp lễ Quốc khánh 2/9, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 46.500 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong số đó, lượng khách quốc tế tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 93 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, khách tham quan tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Gành Đá Đĩa, Di tích Quốc gia Đặc biệt Tháp Nhạn và danh thắng Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh từ ngày 31/8-2/9 đạt hơn 14.470 lượt khách.

Khách du lịch đến Bình Thuận tăng gấp 3 cùng kỳ năm ngoái

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, lượng du khách đổ về tỉnh này vượt trội so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn tỉnh đón khoảng 385.000 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế khoảng 9.700 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 510 tỷ đồng.

Lượng khách đến Bình Thuận đông nhất vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9. Bình quân công suất phòng đạt từ 80-95%, trong đó có nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất 100%.

Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Khách du lịch nội địa chiếm thị phần lớn trong tổng số lượng khách đến Bình Thuận, chủ yếu từ các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ và một số tỉnh phía Bắc…

Theo ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, mặc dù lượng khách tăng cao nhưng hoạt động du lịch diễn ra ổn định. Công tác quản lý nhà nước được quan tâm và chủ động triển khai sớm đảm bảo tốt môi trường du lịch, giữ vững hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện.

Tiền Giang đón hơn 50.000 lượt khách du lịch

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, từ ngày 31/8 đến 3/9, Tiền Giang đón 50.450 lượt khách du lịch, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, có 5.150 lượt khách quốc tế, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Các điểm du lịch của tỉnh Tiền Giang như bãi biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông), trại rắn Đồng Tâm (huyện Châu Thành), làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè), khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước), cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy), cù lao Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)… thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi, mua sắm.

Từ ngày 31/8 đến 3/9, lượng khách du lịch đến tỉnh Tiền Giang tham quan tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường./.

Đón Tết Độc lập, các điểm du lịch tại Huế thu hút đông đảo du khách Ngày Quốc khánh 2/9, lượng du khách đổ về Thừa Thiên-Huế cao vượt trội so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách du lịch nội địa có 66.000 lượt người, khách quốc tế có hơn 2.180 lượt người.