Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân ở Hòa Bình

Hơn 1.000 người ở Hòa Bình đã được khám bệnh và xét nghiệm tầm soát miễn phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 26/9, Đoàn công tác của Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.000 người dân và 200 trẻ em, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ ý nghĩa khác tại xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Xã Mường Chiềng là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bão, lũ do cơn bão Yagi gây ra. Xã Mường Chiềng có 8 xóm, 946 hộ với 4.070 nhân khẩu. Trong đợt bão lụt lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua, đây vốn là một xã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn do ảnh hưởng của bão, lụt.

Huyện Đà Bắc cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất của tỉnh Hòa Bình do bão số 3 gây ra, được các cơ quan ban ngành quan tâm, kêu gọi nguồn lực ủng hộ, hỗ trợ, đặc biệt là chăm sóc y tế cho nhân dân sau lũ lụt.

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn… và 20 y bác sỹ từ miền Nam của Bệnh viện Hoàn Mỹ đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình triển khai chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 1.000 người dân trên địa bàn đã được khám bệnh và xét nghiệm tầm soát miễn phí với các hạng mục khám nội tổng quát, khám chuyên khoa tiêu hóa và da liễu, siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu cơ bản, cấp phát thuốc miễn phí. Đội ngũ hơn 100 y bác sỹ của Trung ương, khu vực phía Nam và tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và tư vấn sức khỏe.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng quà cho trẻ em tại tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ước tính mỗi suất khám bệnh, thuốc và các phần quà sức khỏe giá trị từ các đơn vị tài trợ lên tới hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, Bệnh viện Nhi trung ương cũng tổ chức đoàn y bác sỹ khám bệnh cho hơn 200 thiếu nhi trên địa bàn xã kèm các phần quà ý nghĩa như gấu bông, cắp sách, vở học, sữa trẻ em và nhiều thực phẩm dinh dưỡng, bổ dưỡng.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động từ tháng 5/2024, đã và đang được triển khai khắp cả nước, với mong muốn tiếp cận hỗ trợ cho hơn 1 triệu người dân trên cả nước.

Nguồn lực từ các tổ chức được ghi nhận với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó chương trình khám bệnh và tặng quà cho 1.000 người dân có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Qua thăm khám cho bà con, các bác sỹ phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu bướu cổ, xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, sỏi thận, sỏi niệu quản, thoái hoá cột sống cổ, lưng, gối, đau dạ dày; nhiều ca viêm xoang, viêm tai giữa, thủng màng nhĩ… Các bác sĩ cũng phát hiện 2 trẻ bị rối loạn nhịp tim có chỉ định lên bệnh viện để kiểm tra, nhiều trường hợp rối loạn tiêu hóa, viêm phổi.

Đoàn công tác đã trao tặng tiền mặt cho 100 cán bộ y tế huyện Đà Bắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban Tổ chức chương trình đã trao 550 triệu đồng tiền mặt và quà tặng cho các cơ sở y tế, cán bộ y tế và người dân, 260 triệu đồng tiền mặt và quà tặng do Công đoàn Y tế Việt Nam huy động, trao tặng trong chương trình này.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao tặng 02 suất quà 30 triệu đồng tiền mặt và túi quà gồm thuốc và nhu yếu phẩm cho 02 cán bộ y tế bị mất nhà do bão lũ; 04 suất quà, mỗi suất 20 triệu đồng tiền mặt và túi quà cho 04 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ; 13 suất quà, mỗi suất 10 triệu đồng tiền mặt và túi quà cho 13 trạm y tế thuộc huyện Đà Bắc. Đoàn cũng tặng tiền mặt tặng cho Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc 50.000.000 đồng, tặng 80 hộ dân khó khăn mỗi hộ 1.000.000 đồng...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp đến thăm hỏi và chia sẻ với những mất mát của gia đình ông Xa Văn Xộm (xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) bị sạt lở vùi lấp toàn bộ căn nhà kiên cố khiến 4 người tử vong. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao 20 triệu đồng động viên gia đình vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra để ổn định cuộc sống.

Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực cùng Đảng và nhân dân cả nước nhằm khắc phục hậu quả sau bão, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay việc tổ chức các chương trình tầm soát và chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ giúp cán bộ y tế và người dân sớm ổn định, khắc phục hậu quả sau bão lũ, mà còn tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng. Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả nước nói chung đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong cộng đồng.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn cùng Báo Sức khoẻ và Đời sống, Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã đến Bắc Giang, Lạng Sơn và Tuyên Quang trao quà gồm tiền mặt, thuốc, thực phẩm chức năng và nhu yếu phẩm thiết yếu trao tặng bà con; cán bộ y tế, người lao động ngành y tế bị ảnh hưởng thiên tai bão, lũ. Tổng trị giá của các chương trình này lên đến hơn 4,6 tỷ đồng./.