Khẩn cấp xử lý việc sụt lún nền nhà giếng khoan Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên

Khu vực xảy ra sự cố. (Nguồn: Báo Tiền phong)

Tiếp tục thông tin về việc xử lý sự cố sụt lún nền nhà giếng khoan khai thác H24 Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên tại số nhà 193 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra ngày 13/7/2024, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng ngày 16/7 của các phòng, ban thuộc quận, Công ty Nước sạch Hà Nội và Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp.

Cụ thể, Công ty Nước sạch Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá nguyên nhân sự cố, chất lượng công trình xây dựng lân cận, liền kề trạm giếng H24; đồng thời, có kế hoạch, phương án khắc phục ngay và thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, tài sản và các công trình liền kề; tạm dừng hoạt động bơm nước tại trạm giếng H24, có biện pháp cung cấp nước sạch cho nhân dân trong khu vực cho đến khi mọi sự cố được khắc phục.

Bên cạnh đó, Công ty thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương và các chủ sở hữu bị ảnh hưởng về việc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian sửa chữa, khắc phục; tổng hợp, báo cáo phương án khắc phục đến Sở Xây dựng Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để chỉ đạo; rà soát toàn bộ các trạm bơm khác, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương và Công an phường tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực duy trì biện pháp khẩn cấp, rào chắn, giữ nguyên hiện trạng để bảo đảm an toàn tính mạng cho người và tài sản; tổng hợp kết quả giải quyết và kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa khi có tình huống khẩn cấp, phát sinh xảy ra; chủ trì cùng Công ty Nước sạch Hà Nội giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty Nước sạch Hà Nội trong suốt quá trình giải quyết, khắc phục sự cố; tổng hợp báo cáo các đơn vị có liên quan đối với hoạt động tại trạm giếng H24.

Phòng Quản lý đô thị quận hướng dẫn Ủy ban Nhân dân phường trong quá trình khắc phục sự cố; chủ trì thẩm định các phương án cải tạo xây dựng lại công trình bị hư hỏng; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và các hộ gia đình có công trình trong phạm vi ảnh hưởng của sự cố sụt, lún trên thực hiện ngay các biện pháp an toàn; yêu cầu ngừng sử dụng công trình; khẩn trương di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn; phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, thông báo, yêu cầu và hướng dẫn các hộ dân có nhà tại khu vực xảy ra sự cố sụt, lún do việc khai thác nước giếng khoan (H24); khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận chủ trì kiểm tra toàn bộ hoạt động xây dựng của Công ty Nước sạch Hà Nội trong quá trình khắc phục sự cố.

Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, hồi 16h ngày 13/7/2024, sau mấy ngày có mưa, giếng khoan khai thác H24 Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên tại số nhà 193 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội có hiện tượng sụt lún nền giếng, trong phạm vi 2 m tính từ miệng giếng gây nứt, đổ phần tường (giáp liền với nhà giếng H24) nhà kho chứa sách của người dân nằm trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của giếng khoan.

Ngay khi xảy ra sự cố, công ty đã dừng ngay khai thác giếng và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các công tác bảo vệ an toàn khu vực xung quanh giếng khai thác để tiến hành xác định nguyên nhân.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội Trương Tiến Hưng, sau khi kiểm tra, đánh giá, công ty xác định nguyên nhân do hư hỏng kết cấu (bục, vỡ ống vách giếng) khiến cho cát, đất kéo theo dòng chảy ngấm nước mưa vào giếng khoan gây sụt lún cục bộ tại xung quanh miệng giếng và không phát triển mở rộng.

Với các thông số vận hành, quan trắc giếng hàng ngày và kinh nghiệm khai thác, xử lý sự cố giếng nhiều năm, công ty khẳng định đây là sự cố cục bộ, chỉ ảnh hưởng trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước của giếng khoan. Công ty sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay sự cố trên của giếng H24.

Công ty đã có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa và Ủy ban Nhân dân Phường Văn Chương; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện để Công ty thực hiện sửa chữa, khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất.

Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng do sự cố gây ra và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình thi công sửa chữa.

Sau khi khắc phục sự cố, công ty sẽ xây dựng kế hoạch vận hành giếng, báo cáo đến các cơ quan quản lý để đảm bảo an toàn phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và các công trình xung quanh trong khu vực giếng H24 NMN Ngô Sĩ Liên.

Theo Công ty Nước sạch Hà Nội, giếng khoan khai thác H24 của Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên được xây dựng, vận hành từ năm 1983 có độ sâu 73,5m, khai thác nước từ tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1), chiều sâu ống lọc từ độ sâu 42 đến 70m.

Giếng H24 được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 30/GP-BTNMT ngày 22/02/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn khai thác là 5 năm để cấp nước cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (cấp nước đô thị) cho Hà Nội với lưu lượng của giếng H24 là 3.100 m3/ngày đêm chiều sâu mực nước động lớn nhất là 35 m.

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của giếng H24 Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên được phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội là 10 m (tính từ miệng giếng).

Chế độ vận hành của giếng khoan H24 hiện nay đang thực hiện khai thác có lưu lượng trung bình là 2.060 m3/ngày, đêm; mực nước tĩnh là 19,03 m; mực nước động trung bình là 24,20 m. Thời gian khai thác từ 20÷24 giờ/ngày đêm (thấp hơn giấy phép cho khai thác).

Hàng năm, công ty đều thực hiện thổi rửa, bảo dưỡng, vệ sinh giếng định kỳ. Quá trình khai thác bình thường, không phát sinh hiện tượng bất thường. Công ty có báo cáo tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước gửi Cục Quản lý Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo đúng quy định./.