Sáng 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hội nghị được trực tuyến đến các địa phương.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, để tránh chồng chéo, bỏ sót văn bản thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát, Ban Chỉ đạo đã xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Ủy ban Nhân dân các cấp.

Tính đến ngày 31/10/2026, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 43.702 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; trong đó có 6.072 văn bản chỉ có nội dung bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật khác, 1.719 văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh hoặc cấp xã trước khi sắp xếp không được quyết định áp dụng, 7.566 văn bản của chính quyền cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính còn hiệu lực.

Qua tổng hợp, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần bởi 3.652 văn bản. Các cơ quan Trung ương và địa phương đã rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp đã thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và các giải pháp xử lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao những ý kiến góp ý có chất lượng của đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan và địa phương trong triển khai nhiệm vụ tổng rà soát với khối lượng công việc rất lớn, thời gian khẩn trương. Đặc biệt, các cơ quan đã chủ động xử lý, góp phần giảm gần 2.100 văn bản so với kết quả rà soát sơ bộ.

Thông qua tổng rà soát, các cơ quan đã cơ bản nhận diện được những bất cập mang tính hệ thống, liên ngành, liên cấp mà việc rà soát riêng lẻ theo từng ngành, từng văn bản khó phát hiện đầy đủ. Điển hình là những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; sự chồng chéo về chính sách, thẩm quyền giữa các cấp, các địa phương sau sắp xếp; tình trạng phân tán, nhiều tầng nấc của hệ thống văn bản quy định chi tiết.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả bước đầu khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương tổng rà soát, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, xử lý đồng bộ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát. Số liệu thống kê của một số cơ quan, địa phương chưa thống nhất; nội dung đánh giá trong một số báo cáo, nhất là của địa phương, chưa đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Công tác truyền thông, chuẩn bị nguồn lực về kinh phí, công nghệ chưa kịp thời; việc lãnh đạo, chỉ đạo tại một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt.

Ngoài ra, các phương án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật chủ yếu tập trung vào đề xuất bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật chưa chú trọng phương án hợp nhất các văn bản cùng điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội, có quy định trùng lặp, nội dung phân tán. Đối với một số bất cập mang tính hệ thống, liên ngành, các bộ liên quan chưa thống nhất được phương án xử lý.

Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp chặt chẽ hoàn thiện Báo cáo, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát; lượng hóa kết quả bằng số liệu, dẫn chứng cụ thể; thống kê đầy đủ số lượng văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, phân loại theo từng hình thức văn bản, làm rõ cơ cấu, tình trạng hiệu lực và những bất cập về cấu trúc hệ thống pháp luật, xác định các nhóm văn bản cồng kềnh, phân tán, trùng lặp để nghiên cứu giải pháp tinh gọn.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu, tập trung xử lý đồng bộ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, nhất là những điểm nghẽn mang tính hệ thống, liên ngành, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và huy động, sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai kết quả tổng rà soát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý kết quả tổng rà soát, xác định cụ thể từng văn bản cần xử lý, phương án, lộ trình, thời hạn hoàn thành, bảo đảm “6 rõ”; đồng thời chủ động khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật được phát hiện qua tổng rà soát. Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tiến độ khắc phục, xử lý sau tổng rà soát.

Theo Phó Thủ tướng, cần chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp sang chủ động rà soát, phát hiện sớm và kịp thời xử lý những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, điểm nghẽn pháp lý, không để vướng mắc cản trở phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động thực tế của người dân, doanh nghiệp, thay vì chỉ rà soát riêng lẻ theo từng ngành, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành trong nghiên cứu, xử lý kết quả tổng rà soát; quan tâm giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ xử lý sau rà soát.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động phát hiện, phản ánh những quy định bất hợp lý, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ; tích cực góp ý, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh…/.

Luật Văn bản quy phạm pháp luật: Kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật lập pháp Đại biểu Quốc hội đề xuất siết kỷ luật quy trình, kiểm soát quyền lực và ứng dụng công nghệ để bảo đảm an ninh pháp lý trong xây dựng pháp luật.