Khẩn trương rà soát các khu vực dân cư sinh sống có nguy cơ sạt lở đất

Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương, làm thiệt hại 1 lò đốt rác, 1 phần nhà kho, khối lượng đất đá ước tính 2.000m3. (Ảnh: TTXVN phát)

Rà soát các khu vực có dân cư sinh sống có nguy cơ sạt lở đất (khu vực đồi núi và ven sông, vùng hạ du), thực hiện khoanh vùng, cảnh báo và tổ chức di dời người dân tạm trú tới nơi an toàn.

Đây là một trong những nội dung của Công điện số 02/CĐ-BXD về việc khắc phục hậu quả sau bão số 3 (bão Yagi) được Bộ Xây dựng ban hành.

Công điện này được gửi tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, cơn bão số 3 đi vào đất liền đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng,… gây thiệt hại lớn về người tài sản, công trình xây dựng.

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ do bão, căn cứ chức năng nhiệm vụ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện một số nội dung.

Trong số đó có yêu cầu kiểm tra tình trạng kết cấu công trình xây dựng, tháo dỡ, sửa chữa các hạng mục, kết cấu hư hỏng, mất ổn định. Đặc biệt đối với các công trình trường học, bệnh viện, chung cư, công trình tập trung đông người cần kiểm tra, rà soát tình trạng cửa, lan can, vật treo, neo trên cao, tường vách, mái, hệ thống kỹ thuật điện, cơ điện, hệ thống cấp nước, thoát nước.

Từ đó, có các giải pháp khoanh vùng cảnh báo, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn khai thác sử dụng. Riêng đối với cửa sổ, cửa đi, hệ tường kính, vách kính và hệ bao che bằng kim loại tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành.

Đối với một số công trình mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn do bão gây hư hỏng kết cấu, dàn mái, mặt dựng vách kính… và công trình chung cư cũ, Bộ Xây dựng yêu cầu cần phải được khắc phục và tổ chức đánh giá đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục khai thác, sử dụng.

Riêng đối với các công trình chung cũ đã được kiểm định và đánh giá mức độ nguy hiểm ở mức độ D cần khẩn trương thực hiện theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

Hiện trường vụ sạt lở đất làm sập nhà ông Lộc Văn Khanh, thôn Làng Bu 1, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Cùng đó, Bộ Xây dựng đề nghị thực hiện dọn dẹp, tháo dỡ các biển quảng cáo, bồn nước mái, mái tôn, mặt dựng, cửa kính bị hư hỏng do bão; khẩn trương kiểm tra tình trạng kết cấu, tháo dỡ ngay các kết cấu hư hỏng, lung lay không chắc chắn hoặc thực hiện sửa chữa và gia cố, giằng, chống đảm bảo an toàn.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình đang thi công và máy móc thiết bị phục vụ thi công sau bão; tháo dỡ, di dời hoặc sửa chữa các công trình, kết cấu, máy thiết bị bị hư hỏng; đánh giá nguy cơ gây mất an toàn trên công trường trước khi thi công trở lại theo quy định tại mục 2.1.12 QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng.

Trong quá trình thực hiện khắc phục hậu quả sau bão, cần đặc biệt quan tâm đến khâu đảm bảo an toàn lao động quy định tại QCVN 18:2021/BXD khi làm việc trên cao, an toàn điện, an toàn khi thi công, lắp dựng tháo dỡ, phá dỡ các cấu kiện, kết cấu công trình; an toàn cho khu vực lân cận công trình và trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động.

Ngoài ra, cần kịp thời có phương án khơi thông, tiêu thoát nước và các biện pháp chống ngập úng, đảm bảo cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; tổ chức kiểm tra, rà soát vận hành các cống kiểm soát triều và trạm bơm thoát nước để tăng khả năng thoát nước; nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống tiêu thoát nước.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, cột đèn tín hiệu, biển báo biển chỉ dẫn bị hư hỏng cần được khắc phục; kiểm tra các khu vực giao thông đô thị, giao thông kết nối có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để cảnh báo, phân luồng, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương huy động tối đa các nguồn lực cùng chung tay dọn dẹp, xử lý các cây gãy đổ và có nguy cơ gẫy đổ đảm bảo an toàn giao thông và công trình; phối hợp với đơn vị quản lý giao thông, điện lực, cấp thoát nước và hạ tầng liên quan để kịp thời xử lý, sửa chữa lại hạ tầng bị hư hỏng.

Việc khắc phục, trồng lại, thay thế cây xanh đô thị đúng yêu cầu kỹ thuật; trong đó lưu ý lựa chọn các loài cây trồng phù hợp, có khả năng chống chịu gió bão, Bộ Xây dựng khuyến nghị.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng giao các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các địa phương thực hiện biện pháp, phương án khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu hoặc đề nghị của địa phương./.

