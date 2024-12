Khẳng định vai trò của tổ chức Mặt trận và giá trị của chiến thắng lịch sử 7/1

Tham tán Công sứ Ngô Văn Tuất (bên phải) chúc mừng Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Sáng 2/12, tại hội trường Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh, Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (ĐKPTTQ) Campuchia đã tổ chức míttinh trọng thể kỷ niệm 46 năm ngày thành lập hội đồng (2/12/1978 - 2/12/2024). Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Tham tán công sứ Ngô Văn Tuất tham dự sự kiện.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ míttinh, bà Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia đã điểm lại hành trình 46 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc (ĐKCQ) Campuchia trước đây, nay được đổi tên thành Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, khẳng định đây là ngày lịch sử ghi dấu thời điểm lực lượng yêu nước muôn nơi, cả trong và ngoài nước, cùng tập hợp đứng lên thành lập Mặt trận và tiến hành cuộc đấu tranh giải cứu, giải phóng dân tộc, tổ quốc và nhân dân Campuchia khỏi thảm họa và sự giết chóc dưới chế độ Kampuchea Dân chủ diệt chủng của Pol Pot.



Bà Men Sam An cho rằng cuộc míttinh được tổ chức nhằm nhắc lại sự kiện lịch sử đánh dấu sự khởi đầu hành trình hồi sinh của dân tộc, tổ quốc và nhân dân Campuchia. Qua đó, bà khẳng định vai trò lịch sử của Mặt trận Pir Thnu (Mặt trận Hai tháng 12) trong công cuộc giải cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa của chế độ diệt chủng, cũng như những đóng góp to lớn của Mặt trận trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước ở mọi thời kỳ, giúp diện mạo quốc gia Đông Nam Á này không ngừng khởi sắc, thay da đổi thịt.



Khẳng định trong 46 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và toàn thể nhân dân đã chung sống ổn định trong hàng ngũ Mặt trận, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An nêu rõ: “Tinh thần của ngày 2/12 và ngày 7/1 đã khắc sâu trong tâm thức của toàn thể nhân dân chúng ta, trở thành nguồn sức mạnh lớn lao để tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước. Giờ đây, dưới ánh sáng của hòa bình, tự do, ý thức dân tộc và lập trường gắn kết vận mệnh của mình, chúng ta tin rằng sẽ không tái diễn một lần nữa những thảm kịch như từng xảy ra trong quá khứ.”



Cũng trong ngày 2/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen đã gửi thông điệp chúc mừng kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.



Trong thông điệp chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen cho biết Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia được thành lập bởi sức mạnh đại đoàn kết của toàn thể nhân dân cả trong và ngoài nước, tổ chức lực lượng lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giành thắng lợi vào ngày 7/1/1979.



Bà Men Sam An, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia chủ trì lễ míttinh. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Theo ông Hun Sen, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, nhân dân khắp nơi đã nhất loạt đứng lên, sát cánh cùng nhau hình thành lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, với sự ủng hộ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và bạn bè gần xa trên thế giới để lật đổ chế độ Kampuchea Dân chủ, giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 7/1/1979.



Trên tinh thần đó, Chủ tịch CPP nhấn mạnh: “Đại thắng ngày 7/1/1979 đã chấm dứt thời kỳ đen tối chưa từng có trong lịch sử Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, nhân dân Campuchia chúng ta giành lại được quyền tự do và cơ hội để xây dựng lại quê hương. Mọi người dân đều hiểu rõ rằng nếu không có ngày ra đời Mặt trận Pir Thnu và chiến thắng ngày 7/1, cũng sẽ không có ngày hôm nay và đây là sự thật lịch sử.”



Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia có tiền thân là Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, được thành lập trong vùng giải phóng vào ngày 2/12/1978 tại làng Choeung Khlu, xã Pir Thnu, huyện Snuol, tỉnh Kratie, phía Đông Bắc Campuchia.



Các lực lượng yêu nước của Campuchia lúc bấy giờ đã cùng tập hợp dưới ngọn cờ của Mặt trận Hai tháng 12, với sự hỗ trợ, giúp sức kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, cùng đứng lên đánh đổ chế độ Kampuchea Dân chủ diệt chủng, giải phóng quê hương Chùa Tháp vào ngày 7/1/1979.



Sau sự kiện lịch sử này, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia được đổi tên thành Mặt trận Xây dựng Bảo vệ Tổ quốc Campuchia và đến Đại hội lần thứ 5 (tháng 4/2006) đã tiếp tục được đổi tên thành Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia như hiện nay.

Tháng 11/2023, tại Đại hội lần thứ 6, bà Men Sam An được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, một tổ chức đoàn thể quần chúng không ngừng lớn mạnh và phát triển, với hệ thống cơ cấu tổ chức rộng khắp từ trung ương đến cơ sở, cũng như các bộ, ngành và địa phương trên khắp đất nước của kỳ quan Angkor.



Trong nghị quyết tại Đại hội gần nhất, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với các nước bạn bè gần xa, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia - tiền thân của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia - trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979.



Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia được xem là tổ chức tập hợp đoàn kết rộng rãi của nhân dân Campuchia cả trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần tôn giáo, giai cấp và khuynh hướng chính trị, là nơi quy tụ mọi lực lượng yêu nước, yêu hòa bình, dân chủ và tự do, cùng tự nguyện tham gia xây dựng và phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu giảm nghèo, chung tay kiến tạo cuộc sống thuận hòa, thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân dân Campuchia./.

