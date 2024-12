Khánh Hòa: Lai kéo tàu cá ngư dân bị hỏng máy trên biển về đảo Phú Quý

Trước đó, khi tàu cá QNg 95046 TS trên đường hướng về đảo Phú Quý để tránh gió to thì máy chính bị hỏng hóc, không khắc phục được, nên phải thả trôi tàu, trên tàu có 17 ngư dân.

Tàu Hải quân 417 tiếp cận tàu cá QNg 95046 TS bị hỏng máy trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 1/12, tàu 417 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hoàn tất việc lai kéo tàu cá QNg 95046 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy trên biển, đưa về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận để tiến hành khắc phục, sửa chữa.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết trước đó, khoảng 1 giờ ngày 1/12, khi tàu cá QNg 95046 TS trên đường hướng về đảo Phú Quý để tránh gió to thì máy chính bị hỏng hóc, không khắc phục được, nên phải thả trôi tàu. Sau đó thuyền trưởng tàu QNg 95046 TS đã phát tín hiệu cấp cứu.

Tại thời điểm đó, tàu Hải quân 417 cũng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Phú Quý và đã nhận lệnh đến hỗ trợ, lai kéo tàu QNg 95046 TS ở vị trí cách đảo này khoảng 2 hải lý.

Vượt qua sóng gió to cấp 5 cấp 6 do biển động, sau gần 2 giờ cơ động, tàu 417 đã tiếp cận tàu cá QNg 95046 TS vào sáng nay và tổ chức làm dây lai kéo, đưa tàu cá về đảo an toàn.

Tàu cá QNg 95046 TS do ông Đào Nhật Quỳnh, sinh năm 1981, quê quán xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 ngư dân đi cùng.

Tàu hành nghề lặn bắt hải sản và chuyến ra khơi này đã kéo dài gần một tháng, hành nghề tại khu vực biển phía Nam.

Theo báo cáo của Đại úy Hoàng Văn Thái, Chính trị viên tàu 417, sau khi lai kéo tàu QNg 95046 TS đến đảo Phú Quý, chỉ huy tàu 417 đã làm thủ tục bàn giao cho Đồn Biên phòng Phú Quý.

Sức khỏe của các ngư dân trên tàu QNg 95046 TS đều ổn định, việc sửa chữa máy tàu sẽ sớm được tiến hành dưới sự hỗ trợ của đảo Phú Quý.

Trước đó, ngày 27/11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã điều động một tàu hải quân đi lai kéo tàu cá tàu QNg 90969 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, bị hỏng máy, sau đó đưa về âu tàu đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để sửa chữa, khắc phục./.

Lai kéo tàu cá ngư dân Phú Yên bị gãy trục chân vịt về đảo Song Tử Tây Sau 2 giờ cơ động, tàu 468 đã tiếp cận tàu cá PY 96091 TS và tổ chức làm dây, lai kéo tàu về neo tại cửa âu tàu đảo Song Tử Tây, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu và thuyền viên trên tàu.