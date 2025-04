"Nhân chứng sống" trong những giờ phút đặc biệt của ngày chiến thắng 30/4

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.