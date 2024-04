Khi nào mới khắc phục xong sự cố sập hầm đường sắt qua Đèo Cả?

Công nhân nỗ lực vận chuyển đất đá, đưa vật liệu vào gia cố Hầm Bãi Gió. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến việc xử lý sự cố sập Hầm đường sắt Bãi Gió qua Đèo Cả giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) huy động nhân lực, vật liệu, máy móc và thi công liên tục 24/24 giờ để sớm thông tàu sớm nhất.

Sớm thông tuyến sớm nhất

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án), vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 12/4, trong quá trình thi công Hầm Bãi Gió xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá rơi xuống khoảng 150m3 trên đỉnh hầm làm ách tắc vận tải đường sắt.

Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã khẩn trương di chuyển được hết phần đất đá bị sụt trượt để khắc phục trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, do địa chất phía trên vỏ hầm rất phức tạp (đá phong hóa), đến ngày 13/4, đất đá lại tiếp tục rơi xuống, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tiếp tục tham gia thực hiện công việc xử lý.

Vì vậy, các bên liên quan đã tiếp tục khảo sát và họp để đề xuất giải pháp xử lý, nguyên tắc là giữ cho ổn định lại trên hầm và trong hầm để xử lý.

Cụ thể, trong ngày 15/4, các đơn vị đã tiến hành gia cố khối đất đã sụt trong hầm bằng phun vữa xi măng hai mặt hở, cắm các neo tạo ô để phun áp lực vữa xi măng cho đông kết đất đá rời rạc và tạo xương cứng đồng thời phía trên đỉnh núi, tại vị trí sụt hầm tiến hành khoan thăm dò địa chất, tình trạng hố sụt phía trong để tiến hành bơm vữa xi măng vào phần đất sụt cũng như lấp đầy khoảng trống đã bị sụt nhằm giữ ổn định khối đất đá trên đỉnh hầm, không cho sụt tiếp.

Trong hôm nay (16/4), các đơn vị chuẩn bị thiết bị khoan neo, máy phun vữa áp lực cao, trạm trộn, neo... để tiến hành khoan cắm neo dẫn trước vào vị trí miệng hố sụt và bơm vữa áp lực cao để tạo sự kết dính ổn định. Sau đó, đơn vị thi công tiến hành đào hót dần khối đất đá sụt trong hầm, đào đến đâu tiến hành lắp khung chống đến đó để giữ.

“Sau khi lắp hết các khung chống vào vị trí, tiến hành phun vữa và triển khai làm bê tông vỏ hầm như thiết kế được duyệt. Dự kiến kế hoạch đến ngày 22/4 hoàn thành xử lý để thông tàu Bắc-Nam," đại diện Ban Quản lý dự án 85 thông tin thêm.

Theo ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, các đơn vị đường sắt đã tiến hành phong tỏa khu gian Hảo Sơn-Đại Lãnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông đường bộ trên hầm để triển khai các bước xử lý sụt trượt đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình xử lý sự cố đồng thời tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa.

Các đơn vị đang nỗ lực thi công 24/24h để sớm thông tuyến tàu Bắc-Nam sau sự cố sập hầm đường sắt Bãi Gió. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị gồm VNR, chủ đầu tư và nhà thầu huy động lực lượng nhanh nhất; giải pháp sáng tạo nhất; an toàn tuyệt đối cho cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia khắc phục; các đơn vị tập trung nguồn lực cao nhất thi công 24/24h theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu thành lập tổ chỉ huy tiền phương do Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 làm tổ trưởng với nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm thi công an toàn 24/24h, định kỳ hàng ngày giao ban với tổ công tác của bộ do Thứ trưởng làm tổ trưởng; VNR chỉ đạo các đơn vị thực hiện chuyển tải hành khách, hàng hóa sao cho thuận lợi, ít ảnh hưởng nhất đến khách hàng, đảm bảo an ninh, an toàn.

Đã chuyển tải hơn 13.000 khách

Tính đến tối ngày 15/4, đường sắt đã tổ chức chuyển tải hơn 13.000 hành khách trên 38 đoàn tàu khách từ ga Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đến ga Giã (tỉnh Khánh Hòa) và ngược lại; cung cấp suất ăn, nước uống miễn phí... VNR tiếp tục tổ chức chạy tàu khách theo kế hoạch đã bán vé hành khách, kết hợp với việc nâng cao chất lượng tổ chức chuyển tải hành khách.

Về hàng hóa, do ảnh hưởng sự cố, có 77 đoàn tàu hàng bị ách tắc, đường sắt phải thỏa thuận với chủ hàng để chuyển tải, hiện đã chuyển tải được 16 đoàn qua khu vực bị sự cố, ưu tiên hàng tươi sống, đông lạnh và hàng chuyển phát nhanh.

Ngành đường sắt vận chuyển hành khách lên tàu hỏa sau sự cố hầm Đèo Cả. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Nhìn nhận đây là sự cố vượt ngoài khả năng, tầm kiểm soát nên thiệt hại đối với vận tải đường sắt rất lớn, ông Mạnh kiến nghị các cấp xem xét nguồn kinh phí hỗ trợ.

Để giảm thiểu thiệt hại, VNR đề nghị địa phương bố trí xe chuyển tải đảm bảo số lượng, điều kiện phục vụ hành khách; kiến nghị cấp thẩm quyền miễn phí sử dụng đường bộ cho xe chuyển tải hành khách, hàng hóa qua Hầm Đèo Cả.

Sau khi khắc phục xong sự cố sụt Hầm Bãi Gió, Chủ tịch VNR kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn gia cố bước 1 đối với 12 hầm yếu trên tuyến cần phải ưu tiên xử lý với kinh phí dự kiến dưới 500 tỷ đồng; có phương án xử lý 27 hầm yếu trên toàn tuyến đường sắt Bắc-Nam./.