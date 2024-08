Khoảng 4,4 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với nước uống an toàn

Trẻ em Palestine đi lấy nước sinh hoạt tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn một nửa dân số thế giới, tương đương khoảng 4,4 tỷ người không được tiếp cận với nước uống an toàn, cao gấp đôi so với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra vào năm 2022.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn báo cáo của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) cho biết thống kê trên chỉ xem xét khả năng tiếp cận nước sạch ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đồng nghĩa với việc con số này trên thực tế có thể sẽ cao hơn nhiều nếu tính đến khả năng tiếp cận kém ở các quốc gia có thu nhập cao hơn.

Theo nhà nghiên cứu Esther Greenwood thuộc ETH Zurich, trong số 22 tiểu vùng địa lý của Liên hợp quốc, Nam Á và Nam sa mạc Sahara là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Nghiên cứu dự đoán có tới hơn một nửa dân số trong 1,2 tỷ người sống trên khắp Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Iran, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka không được sử dụng nguồn nước an toàn.

Trong ảnh: Trẻ em chờ lấy nước tại vòi nước công cộng ở tỉnh Khost, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại châu Phi, hơn 80% trong số 1,1 tỷ người dân sống ở Nam sa mạc Sahara không thể tiếp cận nguồn nước an toàn.

Các khu vực châu Đại Dương (trừ Australia và New Zealand) và Đông Nam Á, cũng có khoảng 75% dân số bị ảnh hưởng. Theo nghiên cứu của ETH Zurich, khoảng một nửa dân số trên có thể tiếp xúc với nước uống bị ô nhiễm.

E.coli được sử dụng làm chỉ số tính toán tỷ lệ ô nhiễm, bởi khuẩn này có liên quan đến một số bệnh như bệnh tả, kiết lị, thương hàn...

Với người lớn khỏe mạnh, thông thường các triệu chứng bệnh nhẹ và hồi phục nhanh chóng, nhưng với trẻ em và người cao tuổi, nguy cơ suy thận và tử vong có thể xảy ra.

Mặc dù không được đưa vào nghiên cứu này, nhưng nồng độ asen và florua cũng được sử dụng để theo dõi tình trạng ô nhiễm hóa chất trong nước.

Ô nhiễm có thể có trong tự nhiên - hơn 80% ô nhiễm nước ngầm có chứa florua và asen đều là do các quá trình địa chất - việc sử dụng hóa chất trong công nghiệp và đốt than cũng có thể góp phần gây ô nhiễm nước.

Theo ước tính của WHO năm 2022, người dân ở các vùng nông thôn nghèo thường gặp khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận nước sạch. Gần 500 triệu người trên toàn thế giới lấy nước từ các giếng, sông, ao và hồ không được bảo vệ.

Dữ liệu cũng cho thấy những người sống ở các thị trấn và thành phố có thu nhập thấp hoặc các khu định cư tạm hoặc bất hợp pháp cũng ít được tiếp cận với các nguồn nước uống an toàn hơn so với những khu cư dân khác.

Nhà nhân chủng học đến từ Đại học Midwestern, Illinois, Mỹ, bà Sera Young cho biết nâng cấp cơ sở hạ tầng nước chỉ là một phần trong bức tranh cải thiện an toàn vệ sinh nguồn nước.

Bà Young cho biết cần phải xét nghiệm nước thường xuyên và công khai để giúp người dân tin tưởng vào nguồn nước được cung cấp./.

