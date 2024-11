Không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ

Nước ngập tại nhiều tuyến đường trong thành phố Huế khiến việc đi lại của người dân khó khăn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhận định về tình hình không khí lạnh, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết ngày 26/11, không khí lạnh ảnh hưởng tới khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 26/11 trở đi, phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế xảy ra đợt rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến khoảng 16-18 độ C, vùng núi có nơi từ 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên ở khu vực Bắc Bộ trong mùa Đông 2024-2025. Cùng với đó, tháng 12 là một trong 3 tháng chính Đông (từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025).

Do vậy, tần suất tác động của không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng mạnh hơn so với trung bình nhiều năm; tình trạng rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện trong giai đoạn nửa cuối tháng 12.

"Đợt không khí lạnh diễn ra từ ngày 26-28/11 sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Nghệ An-Quảng Ngãi, trong đó trọng tâm là khu vực Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế với tổng lượng mưa ở các khu vực trên khoảng 200-300mm, có nơi 500mm.

Ngoài ra, trong những ngày cuối tháng 11 và tháng 12/2024, dưới tác động liên tục của không khí lạnh tương tác với địa hình và khả năng kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Trung Bộ mà trọng tâm là Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ vẫn có những đợt mưa lớn, khả năng gây lũ" - ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết trên, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các bộ, ngành, địa phương đảm bảo an toàn cho người và tài sản; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đối với tình hình rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thuộc khu vực này theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Các tỉnh miền núi phía Bắc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác./.

