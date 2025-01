Không khí Tết sum vầy giữa tiết trời giá lạnh của New York

Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, tối 25/1 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại đảo Roosevelt, thành phố New York (Mỹ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York đã long trọng tổ chức chương trình “Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025.”

Dù thời tiết giá lạnh, sự kiện đã thu hút sự quan tâm và tham gia của khoảng 500 khách mời là thành viên cộng đồng người Việt cũng như bạn bè Mỹ ở New York và các vùng lân cận.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong không khí vui vẻ, sum vầy chào đón Năm mới, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, vui mừng điểm lại những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của đất nước cùng những dấu ấn đối ngoại có sự đóng góp của phái đoàn trong năm Giáp Thìn 2024.

Gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng người Việt tại khu vực bờ Đông Mỹ đã luôn hướng về quê hương đất nước, ủng hộ và đồng hành với các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York, Đại sứ khẳng định bà con luôn là máu thịt, là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.



Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Sau 80 năm giành độc lập và 50 năm hoà bình, thống nhất, đất nước đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình,” tăng tốc để phát triển bền vững, thịnh vượng, có vị thế quốc tế ngày càng cao và đóng góp hiệu quả cho hoà bình, tiến bộ của thế giới.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, mong các thế hệ người Việt tại Mỹ nói chung và New York nói riêng tiếp tục đồng lòng đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước cũng như không ngừng củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.



Bên cạnh không khí đông vui và ấm cúng, điểm nhấn của “Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025” là các món ăn Tết truyền thống của dân tộc và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc ba miền đất nước do các nghệ sỹ gốc Việt, thành viên Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York và Hội Phu nhân, phu quân các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York trình diễn./.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập vui đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 Trong bầu không khí đầm ấm, vui tươi, cộng đồng người Việt tại Ai Cập và bạn bè quốc tế đã cùng thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết cổ truyền Việt Nam như bánh chưng, nem, phở.