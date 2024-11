Kiên Giang: Bắt giữ 2 tàu cá sang mạn dầu DO trái phép trên biển

Niêm phong hàng hóa vi phạm. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/11, tại khu vực biển Kiên Giang, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) phát hiện 2 tàu số hiệu KG-56950 và KG- 91482-TS cập mạn, sang dầu DO mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm tra ban đầu, trên tàu KG-56950 vỏ sắt do bà Nguyễn Thị Thu Sáu (sinh năm 1972, ngụ tại xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, chở khoảng 85.000 lít dầu DO (theo lời khai của bà Sáu). Khi đang bơm 35.000 lít dầu DO cho tàu cá vỏ gỗ KG- 91482-TS do ông Phạm Hoàng Anh (sinh năm 1980, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thu Sáu và các thuyền viên chỉ xuất trình được 3 hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp tư nhân Phạm Thị Xuyên xuất bán 85.000 lít dầu DO cho bà Trương Thị Ngâm, mà không xuất trình được giấy tờ nào khác về hàng hóa; thuyền viên không có chứng chỉ.

Còn tàu KG- 91482- TS thì thuyền trưởng và các thuyền viên cũng không xuất trình được giấy phép vận chuyển dầu DO, không giải thích được việc dùng tàu cá cải hoán để vận chuyển dầu.

Tối 23/11, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam đã dẫn giải 2 tàu vi phạm về cảng Hải đội 422, Hải đoàn 42 (phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

