Kiên Giang: Tích cực xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đảo Phú Quốc

Chủ nhân căn biệt thự tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm để trả lại đất cho Nhà nước. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 47 trường hợp.

Cụ thể là thực hiện 36 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, vận động người bị thu hồi đất tự nguyện thi hành quyết định bàn giao đất cho Nhà nước (26 trường hợp) và tổ chức cưỡng chế (10 trường hợp).

Thành phố cũng cưỡng chế, xử lý vi phạm hành chính, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 11 trường hợp; trong đó, vận động 6 trường hợp vi phạm tự nguyện thi hành và tổ chức cưỡng chế 5 trường hợp.

Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, cho biết trước khi cưỡng chế, các ngành chức năng vận động, tuyên truyền, giải thích, thuyết phục các trường hợp vi phạm tự giác trả lại đất đã lấn, chiếm. Thành phố thực hiện cưỡng chế đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên tham gia trong quá trình tiến hành, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể ngày 30/7 vừa qua, thành phố Phú Quốc cưỡng chế, buộc ông Nguyễn Văn Kiệt ở ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích hơn 640m² đất đã chiếm trái phép.

Tương tự, ngày 14/8 vừa qua, thành phố cưỡng chế, buộc ông Lê Văn Cảnh ở tổ 5, khu phố 7, phường Dương Đông, phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích 178,3m² đất đã chiếm trái phép cho Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang quản lý 136,2m² và Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông quản lý 42,1m².

Về khu 79 căn biệt thự ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thông tin tổng số có 65 trường hợp vi phạm (79 căn nhà). Trong đó, đã lập biên bản vi phạm hành chính 64 trường hợp về hành vi chiếm đất (65 căn nhà) và 1 trường hợp chưa lập biên bản vi phạm hành chính (14 căn nhà).

Thành phố đã ban hành 43 quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Thành phố đã ban hành 30/43 quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế 18 trường hợp, 8 trường hợp người vi phạm tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế và 4 trường hợp chưa cưỡng chế.

Đến nay, trong tổng số 65 trường hợp vi phạm tại khu 79 căn biệt thự, thành phố Phú Quốc phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của tỉnh cưỡng chế và người vi phạm tự phá dỡ 54 căn nhà, hiện còn 11 căn nhà cơ quan chuyên môn đang hoàn tất hồ sơ ban hành quyết định xử lý, đồng thời, tiến hành xử lý 1 trường hợp với 14 căn nhà./.

Kiên Giang: Đề nghị khai trừ Đảng một cựu chủ tịch xã ở Phú Quốc Tại kỳ họp thứ 25, 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên; trong đó có đề nghị “khai trừ” Đảng với cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, Phú Quốc.