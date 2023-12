Kịp thời cảnh báo thời tiết nguy hiểm, phục vụ phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai

Theo dự báo, ngày và đêm 6/12, vùng núi Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C, trong khi khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.