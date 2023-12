Không khí lạnh tăng cường, khu vực miền Trung mưa lớn trên diện rộng

Từ ngày 1/12 đến sáng 3/12, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm, cần đề phòng ngập úng tại các khu đô thị.

Nhiều khu vực tại miền Trung có mưa to. (Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN)

Nhận định về mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực miền Trung từ ngày 1-3/12 có mưa lớn trên diện rộng.

Từ ngày 1/12 đến sáng 3/12, Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 1/12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ 9 giờ ngày 1/12 đến 7 giờ ngày 2/12, khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ 9 giờ ngày 1/12 đến 9 giờ ngày 3/12, khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa từ 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Từ 9 giờ ngày 1/12 đến 9 giờ ngày 3/12, khu vực từ Quảng Trị, Bình Định đến Khánh Hòa có mưa từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm dưới 15 độ C Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Từ ngày 1/12 đến ngày 2/12, khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày 3/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60m. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Ông Vũ Anh Tuấn khuyến cáo, khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương./.