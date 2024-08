Thời tiết ngày 31/8: Cảnh báo lũ quét vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên

Ngày và đêm 31/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong khi rạng sáng 31/8, khu vực các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to.

Mưa lũ làm một cầu treo tại khu vực bản Nhụng Dưới, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, Tuyên Quang, bị gãy sập, nhiều hộ dân bị mất nhà cửa, tài sản. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 31/8 đến sáng sớm 2/9, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Ngày và đêm 31/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào sáng và đêm; Bắc và Nam Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Rạng sáng 31/8, khu vực các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to như Đắk Gằn 3 (Đắk Nông) 42,6mm; Ia Đal (Kon Tum) 40,6m.

Trong sáng 31/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 80mm.

Các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Ia H' Drai, Sa Thầy 2 (Kon Tum); Buôn Đôn (Buôn Ma Thuột); Cư M'gar, Ea H'leo, Ea Súp 2 (Đắk Lắk); Cư Jút, Đăk Glong, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức (Đắk Nông).

Sáng sớm 31/8, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Mô3 (Lai Châu) 80,4mm Quảng Bạch (Bắc Kạn) 65mm Bình An (Tuyên Quang) 37,8mm.

Trong sáng 31/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ 2 (Lai Châu); Sông Mã, Thuận Châu 3 (Sơn La); Chiêm Hóa, Lâm Bình, Nà Hang, Sơn Dương, Yên Sơn 4 (Tuyên Quang); Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn 5 (Bắc Kạn); Bảo Lạc, Cao Bằng, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An (Cao Bằng).

Trên biển, ngày và đêm 31/8, vùng biển từ Ninh Thuận-Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-3m; biển động.

Khu vực vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 312/8, phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

