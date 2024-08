Thời tiết các điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có gì lưu ý?

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 đến 3/9), thời tiết ở miền Bắc thuận lợi cho giao thông và các hoạt động du lịch của người dân; riêng miền Nam có thể mưa to về chiều và đêm.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ở miền Bắc phổ biến ngày nắng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (kéo dài 4 ngày từ 31/8 đến 3/9), thời tiết ở miền Bắc phổ biến ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa to đến rất to.

Sáng 30/8, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, dự báo thời tiết ở Bắc Bộ phổ biến ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác nhưng sẽ ngớt nhanh. Nhiệt độ cao nhất ở toàn miền Bắc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh phổ biến 24 - 34 độ C.

Cũng trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết ở khu vực Trung Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 24 - 37 độ C. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, chiều và đêm ngày 31/8 cục bộ có nơi mưa to.

Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến từ 19 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết một số điểm du lịch cả nước trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ 31/8 đến 3/9:

Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết ngày 31/8 phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 26 - 34 độ C; từ 1-3/9, ngày nắng, trời oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 - 34 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong suốt 4 ngày nghỉ lễ phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông; xác suất mưa 80-90%. Nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Thời tiết ở Sa Pa (Lào Cai) phổ biến ngày nắng, đêm không mưa, riêng chiều tối ngày 31/8 có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 17 - 24 độ C.

Thành phố Hạ Long phổ biến ngày nắng, đêm không mưa; riêng ngày 31/8 và ngày 2/9 có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ phổ biến 24 - 33 độ C.

Thành phố Huế phổ biến ngày nắng, đêm không mưa; riêng chiều ngày 3/9 có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ phổ biến từ 25 - 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng dự báo ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ; riêng chiều ngày 3/9 có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ phổ biến từ 25 - 35 độ C.

Thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 25 - 35 độ C.

Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 25 - 32 độ C.

Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ dao động 17 - 25 độ C.

Thành phố Cần Thơ phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ dao động 24 - 32 độ C./.