Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 120.000 khách mỗi ngày dịp nghỉ lễ 2/9

Kiểm soát an ninh hành khách tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024, sản lượng hành khách đi và đến Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến trung bình một ngày khoảng 120.000 hành khách, tăng khoảng 8% so với lượng khách hiện tại.

“Sản lượng chuyến bay dự kiến trung bình một ngày khoảng 700 chuyến bay tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại (660 chuyến bay/ngày). Dự kiến ngày 30/8 có sản lượng đi cao nhất và ngày 3/9 có sản lượng đến cao nhất với tần suất bay dự kiến khoảng 730 chuyến bay/ngày và sản lượng hành khách khoảng 125.000 hk/ngày,” lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024; triển khai phương án khai thác, cập nhật thông tin chuyến bay đến và đi kịp thời nhằm điều hòa, phân bổ đảm bảo nguồn lực, phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm.

Ngoài ra, Sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.

Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu đại diện các hãng hàng không phải có mặt tại quầy để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại cảng; phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ tại cảng.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay đi/đến, không để xảy ra tình trạng kẻ xấu trà trộn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của hành khách và các hành vi vi phạm khác; không để sót lọt vật phẩm nguy hiểm lên máy bay; kiểm soát sự tuân thủ quy định về luồng tuyến cho các loại xe ra vào nhà ga, thông thoáng, bảo đảm phương tiện ra vào./.