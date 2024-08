Lào Cai: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nhiều thiệt hai về vật chất

Khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Km80+600, Quốc lộ 279 đoạn thuộc thôn Bông 1 - 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên mực 5000m, từ đêm 29/8 đến sáng 30/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, một số nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to gây thiệt hại nhà ở, cơ sở hạ tầng, hoa màu của nhân dân; đồng thời một số điểm bị ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Việt Tiến: 90,2mm; Cam Cọn: 68,8mm; Long Khánh 52mm; Thượng Hà: 56,4mm; Xuân Hòa: 47,6mm (Bảo Yên); Bản Cầm: 121,6mm; Phong Hải: 54,2mm (Bảo Thắng); Nậm Lúc: 60,2mm; Bản Cái: 54,2mm (Bắc Hà); Thượng Hà: 53mm; Võ Lao: 56,6mm (Văn Bàn) - (số liệu quan trắc từ 20 giờ ngày 29/8 - 8 giờ ngày 30/8). Các khu vực còn lại có mưa nhỏ rải rác, mưa vừa trung bình từ 20-30mm.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu của các địa phương, có 76 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó thành phố Lào Cai có 74 nhà, huyện Bắc Hà 2 nhà. Ngoài ra, có 1 hộ bị sạt ta luy dương làm đổ tường phía sau nhà (tại tổ 14, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai).

Mưa lớn cũng làm gãy đổ gần 2 ha ngô, ngập nước 5 ha cây ăn quả ở huyện Bảo Thắng; làm sạt lở, hư hỏng 1 công trình thủy lợi, đứt gẫy 50 kênh mương bê tông; sạt lở tạo hàm ếch sát mép tường rào giữa Trạm Y tế xã và lòng hồ thủy điện Vĩnh Hà dài 50m tại huyện Bảo Yên.

Mưa lớn cũng gây sạt lở 2 tuyến đường tại huyện Bảo Thắng; đường từ Khẩu cồ xã Bản Cầm đi xã Bản Sen (Mường Khương) bị sạt ta luy dương 1 điểm, khối lượng sạt 50m3, hiện ô tô không lưu thông được.

Tuyến đường Vạn Hòa - Kim Sơn bị sạt lở 2 vị trí tại xã Thái Niên và thôn Phú Long, thị trấn Phố Lu, điểm sạt tại thị trấn Phố Lu gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cục bộ cũng gây ngập úng nhiều tuyến đường giao thông.

Ngay sau khi mưa tạnh, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, phân luồng giao thông tại những điểm bị sạt lở, gây ách tắc.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 50 cán bộ hỗ trợ nhân dân di chuyển đến nơi an toàn và cứu tài sản cho các hộ gia đình bị ngập lụt; tiếp cận nhà dân để đưa cụ già ngoài 80 tuổi ở trong nhà bị ngập nước đến nơi an toàn, đưa một sản phụ đến bệnh viện sinh con khi trở dạ giữa lúc mưa to bằng xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cũng trong sáng 30/8, các cán bộ phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương có mặt tại Trường Mầm non Hoa Lan bị ngập nặng để giúp đỡ học sinh trong trường di chuyển đến nơi an toàn và cùng giáo viên bàn giao các cháu cho phụ huynh..../.

