Tuyên Quang: Một phụ nữ bị nước cuốn khi đi qua suối Nặm Đíp

Đi ngang qua dòng suối Nặm Đíp (thị trấn Lăng Can, huyện Lam Bình) chảy xiết, bà bà T.T. L đã bị nước lũ cuốn trôi, sau đó thi thể bà L đã được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự.

Mưa lớn gây lũ ống ở huyện Lâm Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, khoảng 7 giờ ngày 30/8, bà T.T. L đi qua suối Nặm Đíp (thị trấn Lăng Can, huyện Lam Bình) thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm bà L. Đến khoảng 11 giờ, thi thể bà L được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình.

Mưa lớn và lũ ống cũng làm một số tuyến đường liên thôn, liên xã và ĐT 188 ở huyện Lâm Bình bị sạt lở, hư hỏng.

Tại tổ dân phố Làng Chùa, thị trấn Lăng Can, hàng trăm khối đất đã sạt trượt, gây nguy hiểm cho 3 hộ dân sống trong khu vực. Hiện, cơ quan chức năng đã di dời 3 hộ dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng làm một nhà dân tại thôn Tháng 10, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên bị ảnh hưởng do đất taluy sạt lở vào nhà; gần 30ha lúa bị ngập; 1,5ha ruộng bị xói lở vùi lấp.

Chính quyền địa phương các huyện Lâm Bình và Hàm Yên đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống địa bàn nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình có nhà bị thiệt hại do sạt lở đất và có người tử vong; hướng dẫn nhân dân biện pháp khắc phục khôi phục sản xuất đối với diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Từ đêm 29/8 đến ngày 30/8, tại Tuyên Quang đã có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình lượng mưa là 102mm, xã Bình An 78mm; ở huyện Sơn Dương, xã Tân Thanh 100mm, xã Thiện Kế 93mm; huyện Hàm Yên, xã Yên Lâm 101mm và xã Bằng Cốc 73mm./.

Hòa Bình: Nước lũ dâng cao bất ngờ, cuốn trôi hai học sinh ở huyện Lương Sơn Hai học sinh của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cư Yên trên đường đi học về qua ngầm Bai Mới, đúng lúc nước lũ dâng cao bất ngờ nên đã bị cuốn trôi, trong đó thi thể em đã được tìm thấy.