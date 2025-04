Tây Ninh: Xử lý nghiêm 2 đối tượng hành hung người khác trên đường

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thái Bình (sinh năm 2004, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) và thông báo truy tìm Mai Thành Dũng (tên gọi khác là Định, sinh năm 2001, ngụ xã Truông Mít, đã trốn khỏi địa phương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng khi ra tay hành hung người trên đường vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông.

Cụ thể, ngày 8/4, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc 2 thanh niên hành hung một nam thanh niên khác trên đường đến mức nằm gục xuống đường. Ngay sau đó, lực lượng Công an Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, vụ việc xảy ra lúc hơn 13 giờ ngày 7/4, trên tuyến đường ĐT784, thuộc địa phận xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

Thời điểm đó, anh T.V.H (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), sau khi uống rượu đã điều khiển xe môtô đến nhà người dì ở xã Truông Mít để chơi.

Trên đường về, anh H điều khiển xe từ trong hẻm ra đường ĐT784 thuộc địa phận xã Truông Mít với tốc độ cao, lúc này, Mai Thành Dũng điều khiển xe môtô chở theo Đặng Thái Bình cũng vào hẻm nhưng kịp thời thắng lại nên không xảy ra va chạm.

Do có uống rượu nên Bình và Dũng quay xe lại đuổi theo, chặn đầu xe anh H và dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đạp, đánh vào vùng đầu, mặt khiến anh H ngã xuống đường ĐT784, được mọi người can ngăn mới dừng tay.

Sau khi đánh anh H, 2 đối tượng Bình và Dũng đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu sơ cứu, băng bó vết thương. Các y bác sỹ chẩn đoán anh H bị chấn thương vùng mặt, vùng đầu. Sau đó, các bác sỹ cho anh H về nhà điều trị trong ngày.

Trước cơ quan Công an, Bình thừa nhận hành vi của mình và tỏ ra hối hận về việc mình đã làm trước đó. Cơ quan Công an đang tiến hành các bước tiếp theo để xử lý đối tượng Bình theo quy định; truy tìm Mai Thành Dũng và tiến hành xem xét xử lý vi phạm hành chính về hành vi uống rượu khi tham gia giao thông đối với anh H theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo kêu gọi đối tượng Dũng đến cơ quan Công an gần nhất đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân khi biết đối tượng Dũng hãy cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ công tác điều tra./.

