Bắt giữ đối tượng dùng gậy bóng chày hành hung người khi tham gia giao thông

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hải (40 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Nghệ An) do hành vi hành hung ông Nguyễn Hải Q (43 tuổi) đang trên đường đưa con đi học.

Theo điều tra ban đầu, Hải có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Sau khi gây án, đối tượng di chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Các trinh sát hình sự đã truy bắt và khống chế Hải trên một tuyến đường thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, theo hình ảnh camera ghi lại, vào sáng 31/3, ông Q điều khiển xe máy chở con gái đi học. Khi đến ngã tư giao giữa đường số 7 và đường số 10 (khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xe của ông Q suýt va chạm với một ôtô màu trắng. Cả hai phương tiện sau đó dừng lại.

Ông Q có lời nhắc tài xế ôtô về cách điều khiển xe. Lúc này, Nguyễn Tiến Hải bước xuống từ ôtô, cầm theo gậy bóng chày và lao vào tấn công ông Q liên tục. Quá hoảng sợ, bé gái khóc lớn và bỏ chạy khỏi xe máy.

Một người phụ nữ đi cùng trên ôtô đã can ngăn, sau đó Hải mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, ông Q đến cơ sở y tế kiểm tra và được xác định bị bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, riêng bé gái rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

