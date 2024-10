Kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 8/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Quang Anh Tú, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam).

Xét báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật lại đối với ông Trương Quang Anh Tú, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy năm 2017, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam, ông ký xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho 6 hộ dân với tổng diện tích hơn 30ha đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 về nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất.

Vi phạm của ông Tú đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đảng viên sinh hoạt, công tác nên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đây là vụ việc liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Dương Đức Lê (công chức địa chính-xây dựng Ủy ban Nhân dân xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) chủ mưu.

Cụ thể, năm 2017, lợi dụng vị trí công chức địa chính, biết diện tích đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sinh thái Hồng Hà (Thành phố Hồ Chí Minh) nhiều năm chưa tác động, Lê bàn bạc với ông Trần Văn Quế (ngụ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) lập hồ sơ khống để Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cấp sổ hồng để bán lấy tiền.

Cả hai nhờ 6 người quen đứng tên làm hồ sơ xin cấp sổ hồng và nhờ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đo đạc. Lê là người trực tiếp hợp thức hóa các thủ tục trong hồ sơ đăng ký và được Ủy ban nhân dân huyện cấp sáu sổ hồng với tổng diện tích hơn 30ha.

Mặc dù biết rõ các sổ hồng trên có nguồn gốc do gian lận, không có giá trị pháp lý nhưng Lê vẫn dùng một sổ hồng thế chấp vay ngân hàng 400 triệu đồng. Lê còn cho mượn sổ hồng này để người khác làm hồ sơ vay ngân hàng thêm 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê lấy một sổ hồng khác bán được 1,2 tỷ đồng rồi chia cho ông Quế 500 triệu đồng và dùng ít nhất ba sổ hồng khác để hùn hạp làm ăn…

Theo định giá, diện tích đất trên có giá trị vào năm 2017 là 11 tỷ đồng và năm 2021 là hơn 37 tỷ đồng. Sáu công dân đứng tên giúp đều không biết đây là đất của Công ty TNHH Sinh thái Hồng Hà và cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi của Dương Đức Lê.

Tháng 5/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Dương Đức Lê 17 năm tù về các tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," "lừa đảo chiếm đoạt tài sản." Ông Trần Văn Quế cũng bị tuyên phạt 9 năm tù về hai tội danh trên.

Theo Cơ quan điều tra, các cá nhân là cán bộ, công chức, nhân viên có trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực đất đai của huyện Hàm Thuận Nam đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy trình xác nhận đề nghị, kiểm tra, xác minh, ký cấp sổ hồng. Từ đó, Dương Đức Lê và đồng phạm đã lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội là có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi này thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam giải quyết theo thẩm quyền./.

