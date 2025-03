Hà Nam: Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin báo chốt của Cảnh sát Giao thông

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt trường hợp đăng tải thông tin báo chốt của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook “Hanh Nguyen” do N.T.H đã đăng tải video có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Nam.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.H (sinh năm 1984, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh triển khai ngay các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện tình trạng một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin về vị trí các chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gián tiếp tiếp tay cho những người vi phạm, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông./.

