Lâm Đồng chỉ đạo khẩn sau 2 vụ sạt lở cùng một vị trí làm 3 người thương vong

Từ ngày 15-20/7, tại xã Đạ K’nàng (Đam Rông) liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở tại cùng một vị trí khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan của người dân và chính quyền.

Lực lượng chức năng cùng thiết bị cơ giới triển khai công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Trước đó, từ ngày 15-20/7, tại xã Đạ K’nàng, huyện Đam Rông liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở tại cùng một vị trí khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan của người dân và chính quyền địa phương.

Tại công điện trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, sát với tình hình thực tế và thực sự hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các văn bản đã ban hành trước đó về phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai; chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với kết quả thực hiện chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Đối với vụ việc sạt lở đất xảy ra ngày 20/7 tại xã Đạ K’nàng làm 1 người chết, 1 người bị thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố trên; chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố để rút kinh nghiệm. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến tiếp tục xảy ra sạt lở làm chết người; yêu cầu cưỡng chế các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được rà soát, cảnh báo di dời đến nơi an toàn để tránh trú tạm thời, tuyệt đối không được tự ý quay về khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có chức năng...

Ủy ban Nhân dân các huyện và 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đã được kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh; lắp đặt biển báo nguy hiểm và tuyệt đối không để người dân tiếp tục cư trú tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt trượt. Trường hợp người dân không chấp hành phải cưỡng chế di dời.

Đối với các khu vực lân cận các vị trí có nguy cơ sạt trượt, vận động người dân tạm thời tránh trú tại nhà người thân để đảm bảo an toàn nhất là vào ban đêm; chính quyền địa phương chủ động thực hiện phương án bố trí, hỗ trợ nơi tránh trú, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời...

Trước đó, từ ngày 15/7, phóng viên TTXVN đã liên tiếp có các thông tin cảnh báo tình hình sạt lở gây thương vong cho người dân tại địa phương.

Cụ thể tin “Lâm Đồng: Sạt lở đất vùi lấp nhà dân khiến 1 người tử vong” thông tin vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 15/7, tại thôn Trung Tâm (xã Đạ K’Nàng). Một lượng lớn đất đá từ taluy phía sau nhà ông Đặng Quang Lành sạt lở, đẩy cả căn nhà về phía trước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cả gia đình ông Lành gồm 4 người đang ngủ. Lượng đất đá lớn vùi lấp căn nhà khiến vợ ông Lành (bà Ng.T.T. sinh năm 1984) tử vong tại chỗ, ông Lành và hai người con may mắn thoát ra kịp, không bị thương tích.

Trong tin “Lâm Đồng: Triển khai phòng, chống sạt lở, lũ quét trong mùa mưa 2024” cùng ngày 15/7, Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương chủ động, tập trung triển khai phòng, chống sạt lở, lũ quét trong mùa mưa 2024. Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

Tiếp đó đến ngày 20/7, tin “Vụ sạt lở tại Lâm Đồng: Hai người thương vong, Quốc lộ 27 đã thông tuyến” thông tin vụ sạt lở đã vùi lấp căn nhà của bà Võ Thị Phương (thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng).

Thời điểm xảy ra vụ việc, có hai người bên trong nhà; sau khi lực lượng chức năng đến cứu hộ, hai nạn nhân được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, do bị lượng đất đá lớn vùi lấp nên anh Nguyễn Quang Duyệt (sinh năm 1988, con trai bà Phương) đã tử vong. Người còn lại là anh Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1982, ngụ xã Phi Liêng) bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Căn nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp là một trong hai căn nhà đã được Ủy ban Nhân dân xã Đạ K’Nàng đến kiểm tra, vận động hộ dân cam kết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, chiều 20/7, khi anh Duyệt và anh Đồng lén trở về nhà thì xảy ra sự việc.

Hai vụ việc sạt lở đất cùng 1 vị trí xảy ra chỉ cách nhau 5 ngày làm 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương tại xã Đạ K’nàng đã phản ánh sự chủ quan của người dân và sự thiếu kiên quyết của chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp do thiên tai. Do đó, thời gian tới cần có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để giảm thiểu thiệt hại nhất do thiên tai gây ra tại địa phương này./.

