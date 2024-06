Lâm Đồng: Xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại huyện Bảo Lộc

Nguyên nhân gây chết tôm hùm, cá do hàm lượng oxy hòa tan DO rất thấp kéo dài (dự báo 2-3 mgO2/l), dưới ngưỡng chịu đựng của các loài cá nuôi; việc thiếu oxy là do mật độ lồng nuôi quá dày.