Ngày 25/11, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và xây dựng tại Ủy ban Nhân dân xã Nghị Đức, qua đó phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót, sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 737 triệu đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai, Ủy ban Nhân dân xã đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 52 trường hợp, trong khi chỉ tiêu phân bổ đất ở tại nông thôn của xã Nghị Đức đến năm 2030 thấp hơn, không bảo đảm quy định tại Điều 116 Luật Đất đai năm 2024.

Việc xác định giá đất trước và sau khi chuyển mục đích sử dụng đất ở một số trường hợp cũng chưa bảo đảm quy định, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trong đó, có 4 trường hợp xác định số tiền sử dụng đất phải nộp thấp hơn quy định với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Trong lĩnh vực xây dựng, Thanh tra tỉnh phát hiện 7/35 công trình có tổng mức đầu tư cao hơn dự toán kinh phí được giao, phân bổ với tổng số tiền hơn 730 triệu đồng.

Một công trình có tổng mức đầu tư bằng dự toán được phân bổ nhưng cao hơn 218 triệu đồng so với Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí, không đúng quy định tại Điều 49 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ngoài ra, có 3/4 công trình sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế (kiến thiết thị chính) không đúng tính chất nguồn, mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 26/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính với tổng dự toán 1,7 tỷ đồng.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên trình tự, thủ tục triển khai 3/35 công trình, Thanh tra tỉnh nhận thấy cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng còn một số hạn chế, thiếu sót trong các giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng.

Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng Kinh tế xã và các cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót; đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, đầy đủ các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị ban hành quyết định thu hồi hơn 737 triệu đồng liên quan đến 35 công trình do 8 chủ đầu tư thực hiện./.

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