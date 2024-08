Lạm phát tại Anh tăng lần đầu tiên trong năm nay, cao hơn mục tiêu 2% của BoE

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng Bảy vừa qua tại Anh tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn mức tăng 2% trong tháng trước đó.

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Manchester (Anh). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/8, Cục Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố các số liệu chính thức cho thấy lạm phát tại Anh đã tăng trong tháng Bảy vừa qua - lần tăng đầu tiên trong năm nay, theo đó quay lại mức cao hơn mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng Bảy tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức tăng 2% trong tháng Sáu. Theo ONS, mức tăng này chủ yếu do giá khí đốt và điện "giảm ít hơn" so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chuyên gia nhận định lạm phát tăng nhanh hơn có thể khiến BoE không tiếp tục chính sách cắt giảm lãi suất nhanh nữa.

Đầu tháng Tám này, BoE đã cắt giảm lãi suất cho vay lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sau khi lạm phát đã giảm từ mức cao nhất trong bốn thập kỷ xuống mức mục tiêu 2%.

Chuyên gia kinh tế Anh tại nhóm nghiên cứu Capital Economics, bà Ruth Gregory nhận định dữ liệu mới nhất nói trên “có thể không giảm bớt lo ngại của BoE về áp lực lạm phát dai dẳng và không đủ để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín tới.”

Tuy nhiên, bà Gregory bày tỏ hy vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay, đưa lãi suất chính từ mức từ 5% xuống còn 4,5%./.

Anh thận trọng về triển vọng kinh tế sau khi hạ lãi suất lần đầu trong bốn năm Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên dự báo tăng trưởng trong năm 2025 và 2026 ở mức 1% và 1,25%, thấp hơn 50% so với mức trung bình trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008.