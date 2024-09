Lạng Sơn: Nước lũ về trong đêm, “giải cứu” 35 người khỏi vùng nguy hiểm

Chính quyền, lực lượng chức năng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã giải cứu thành công 35 người dân trong những ngôi nhà bị ngập do nước lũ bất ngờ dâng cao, đưa đến nơi an toàn.

Nước sông Thương chảy qua địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn dâng cao, đục ngầu, chảy rất mạnh. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Rạng sáng 8/9, nước lũ bất ngờ dâng cao, chảy xiết gây ngập sâu tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã “giải cứu” thành công 35 công dân ở trong những ngôi nhà bị ngập ra ngoài, đưa đến nơi an toàn.

Chạy lũ trong đêm

Ghi nhận của phóng viên TTXVN vào lúc 11 giờ ngày 8/9, tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, nhiều người dân có nhà bị ngập sâu vẫn tập trung tại những khu vực cao, không bị ngập mong chờ nước sớm rút để trở về nhà.

Nước sông Thương chảy qua địa bàn huyện Chi Lăng dâng cao, đục ngầu, chảy rất mạnh. Nhiều người lo lắng cho tài sản của gia đình mình đang chìm sâu trong nước.

Nhiều khu vực tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng ngập sâu do nước lũ về. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Vẫn chưa hết lo sợ khi chứng kiến nước lũ về, nước sông Thương dâng cao quá nhanh khiến cả khu ven sông bị ngập sâu, chị Nguyễn Thị Tuyết ở đường Cai Kinh, khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng kể nhà gần sông Thương nên rất nhanh nước lũ đã tràn vào nhà và ngập sâu.

Nước chảy khá xiết khiến chị và bà con hết sức lo lắng, song thật may gia đình đã di chuyển đồ dùng từ trước nên thiệt hại tài sản không lớn.

Đây là lần thứ 3, nước lũ về nhanh, mực nước sông Thương dâng cao, chảy mạnh (2 lần trước vào các năm 2008 và 2022), dù đã cảnh giác, sẵn sàng tinh thần di chuyển đồ song bà Nguyễn Thị Sang ở khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng vẫn không kịp trở tay. Toàn bộ đồ dùng trong gia đình đều bị ngập chìm trong nước.

Nhà bị ngập hơn một mét nước, gia đình chỉ kịp mang theo những vật dụng thiết yếu, chị Vi Thị Vân ở đường Đại Huề, khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng xót xa, trông ngóng từng giờ, mong nước rút để về nhà. Gia đình chị đã sống ở đây hơn 20 năm, cứ cách vài năm lại có một lần lũ lớn.

“Nếu Nhà nước có chính sách hỗ trợ các hộ nằm trong khu vực thường xảy ra ngập úng di dời gia đình sẽ cố gắng mua nhà đến nơi ở mới,” chị Vân chia sẻ.

Hỗ trợ người dân

Ông Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng thông tin, bám sát diễn biến của bão số 3 và dự báo về ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhận định trên địa bàn có thể sẽ xuất hiện mưa lũ, từ khoảng 1 giờ ngày 8/9, lực lượng chức năng của huyện đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà” thông tin về tình hình mưa, lũ cho nhân dân chủ động ứng phó, di dời đến nơi an toàn.

Ngôi nhà của gia đình chị Vi Thị Vân ở đường Đại Huề, khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng ngập sâu trong nước. (Ảnh: Văn Đạt/ TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo huyện Chi Lăng, các lực lượng chức năng như: Công an, quân đội đã có mặt kịp thời chỉ đạo, tổ chức ứng cứu, đưa người dân có nhà ở khu vực ven sông Thương - khu vực bị ngập sâu khoảng một mét nước đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ các gia đình có nguy cơ ngập úng di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, nước lũ lớn đã khiến nhà ở của hơn 200 hộ dân bị ngập; trong đó, nhiều hộ ở ven sông Thương thuộc thị trấn Đồng Mỏ và xã Mai Sao bị ngập sâu.Lực lượng chức năng của huyện đã kịp thời cứu hộ 35 công dân ở trong các ngôi nhà bị ngập nặng ra ngoài, đưa đến nơi an toàn.

Hiện nay, huyện đang rà soát các hộ thuộc vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở cao để di dời. Huyện Chi Lăng đã bố trí khu vực nhà văn hóa thị trấn Đồng Mỏ, nhà văn hóa các khu phố làm điểm tạm lánh có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho những hộ phải di dời khỏi nhà có nhu cầu về chỗ ở.

Cơ quan chức năng của huyện khuyến cáo bà con chỉ trở về nhà khi nước đã rút hết và đảm bảo các điều kiện về an toàn; tiếp tục cảnh giác, chủ động theo dõi tình hình mưa lũ để di dời đến nơi an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng cho biết theo thống kê ban đầu, trên địa bàn huyện đã có một hộ dân tại xã Lâm Sơn bị sập nhà, khiến ông Lộc Văn Lập (thôn Làng Bu 1, xã Lâm Sơn) bị vùi lấp và một người tại xã Hữu Kiên bị thương.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có hơn 191 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Huyện đã di dời 33 hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; phân công cán bộ, tăng cường lực lượng xuống cơ sở giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà ở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa lớn liên tục. Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức lực lượng thu dọn những cây gãy đổ ra đường giúp giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn cơ bản thông suốt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh triển khai phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua các vị trí ngập úng cục bộ, đất đá tràn ra đường.

Các địa phương bố trí người chốt trực tại các vị trí nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo tổng hợp từ các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn, đến 9 giờ ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 760 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, chủ yếu là tốc mái./.

