Tin cuối về bão số 3: Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 8/9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Hồi 10 giờ ngày 8/9, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Chiều tối 8/9, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần.

Theo các chuyên gia, hiện tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn diễn biến phức tạp, do đó, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển tiếp theo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng trưa 8/9 đến sáng 9/9, mực nước trên sông Thao, sông Lục Nam và sông Hoàng Long, sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên.

Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt trên mức báo động 1, trên sông Hoàng Long tại Bến Đế trên báo động 3, trên sông Lục Nam tại Lục Nam xấp xỉ báo động 3.

Cảnh báo, từ sáng 8/9 đến ngày 10/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3; đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1; sông Bưởi, trung thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức báo động 2- báo động 3, hạ lưu sông Mã tại Lý Nhân lên trên mức báo động 1.

Tại các tỉnh Yên Bái, Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thêm, phía Tây Bắc Bộ, từ sáng 8 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Từ sáng 9 đến sáng 10/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Phía Đông Bắc Bộ, từ sáng 8 đến sáng 9/9, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ sáng 9/9 đến sáng 10/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Chiều và đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Các chuyên gia khuyến cáo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)./.

