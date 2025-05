Lãnh đạo Đại sứ quán các nước ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ngày 24-25/5, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Các Đoàn quốc tế đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Ngày 24/5, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou xúc động ghi sổ tang: "Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em, là tấm gương sáng thủy chung son sắt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Đồng chí còn là người bạn, người đồng chí thân thiết gần gũi với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào chúng tôi. Đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc phát huy và vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào trong những năm qua. Sự ra đi của đồng chí là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em cũng như Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào chúng tôi. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự mất mát to lớn này đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đức Lương. Mong đồng chí an nghỉ giấc ngàn thu."

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia do Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An dẫn đầu đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và ghi sổ tang: "Đảng Nhân dân Campuchia xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của ngài Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Nhân dân Campuchia xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là gia đình người đã khuất về sự mất mát to lớn này...”

Dẫn đầu Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đại sứ Palestine Saadi Salama bày tỏ: "Với lòng kính trọng sâu sắc và lời chia buồn chân thành, tôi đã dẫn đầu đoàn ngoại giao tại Hà Nội ký sổ tang và thể hiện lòng thành kính với cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chúng tôi trân trọng công lao của ông và gửi lời chia buồn đến gia quyến, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam."

Ghi trong sổ tang, Đại sứ Saadi Salama viết: "Kính viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Với nỗi đau buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn, thay mặt nhân dân và Nhà nước Palestine, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng toàn thể lãnh đạo và nhân dân Việt Nam..."

Ngày đầu Lễ Quốc tang, từ sáng sớm 24/5, hơn 60 Đại sứ, Đại biện lâm thời từ các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm hội nghị quốc tế dự Lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Các Đại sứ, Đại biện lâm thời đã nghiêng mình bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lượng, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng như những nỗ lực trong vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Trên fanpage của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có đăng: "Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc về việc nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương từ trần. Ông Trần Đức Lương đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ và tiến trình hòa giải giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông đã đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, một dấu mốc lịch sử mở ra cánh cửa cho việc hợp tác sâu rộng hơn và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Trong hai nhiệm kỳ của ông, Việt Nam đã tiếp tục thực hiện cải cách mạnh mẽ, góp phần mang lại tăng trưởng và phát triển kinh tế đáng kể cho đất nước. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình của ông Trần Đức Lương, cũng như tới người dân Việt Nam."

Trên fanpage, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam: "Thay mặt Chính phủ Australia, chúng tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, nhân dân và Chính phủ Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được ghi nhớ bởi vai trò quan trọng của ông trong việc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế quốc tế của Việt Nam, sự cam kết của ông đối với hòa bình và thịnh vượng của Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời chia sẻ chân thành nhất tới Việt Nam - người bạn và đối tác lâu dài - của chúng tôi trong thời điểm đau buồn này."

Trên fanpage, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đăng: "Vô cùng thương tiếc khi biết tin nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương từ trần. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và sự ổn định của đất nước, cũng như trong công tác tăng cường quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam. Cam kết mạnh mẽ của ông dành cho Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội mà ông đã phát biểu khai mạc bên cạnh Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã trở thành một dấu mốc mạnh mẽ của quan hệ hợp tác của chúng ta. Đại sứ quán Pháp xin gửi lời chia buồn chân thành đến toàn thể gia đình của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đến Chính phủ, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đến toàn thể người dân Việt Nam"...

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nướcTrần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ ngày 25/5 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

