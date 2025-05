Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 18/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là Hồ Chí Minh” diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Netmedia và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Dự chương trình có: Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội cùng đông đảo đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là Hồ Chí Minh” được dàn dựng công phu, với sự kết hợp độc đáo giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc trình diễn hiện đại, mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc, những giây phút tự hào thiêng liêng, xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hàng triệu người dân Việt Nam.

Chương trình kết cấu theo 3 trường đoạn. Trong đó, trường đoạn 1 với chủ đề “Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành,” gắn với những giá trị dân tộc đã hun đúc nên phẩm chất của Người.

Trường đoạn 2 có chủ đề “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh,” giai đoạn tiếp thu tinh hoa nhân loại, tìm ra con đường cứu nước, tham gia các phong trào quốc tế, sáng lập Đảng và những thành tựu rực rỡ vĩ đại trong các giai đoạn cách mạng 1930-1975 và thời kỳ Đổi mới - hội nhập - phát triển mà chúng ta gọi là thời đại Hồ Chí Minh.

Trường đoạn 3 “Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình” khẳng định tên Người chính là quy tụ hồn thiêng đất nước, đã vẽ hai chữ Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc trên bản đồ thế giới.

Người là hiện thân cao quý nhất của phẩm chất, trí tuệ, ý chí, khát vọng con người Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Người là động lực cho hành trình thực hiện khát vọng hùng cường, phát triển của Việt Nam - khát vọng.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp truyền thống và hiện đại giữa ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu hóa cùng công nghệ trình chiếu 3D mapping làm nổi bật và tạo các điểm nhấn như Liên khúc ca kịch “Bác Hồ với thiếu nhi” với các tác phẩm “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” (sáng tác: Xuân Giao) - “Chong chóng xanh” (sáng tác: Lê Anh Thủy và hoạt cảnh: Bác Hồ với thiếu nhi) - “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (sáng tác: Phong Nhã); “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” (sáng tác: An Thuyên); “Dấu chân phía trước” (sáng tác: Phạm Minh Tuấn); Mashup “Lá cờ Đảng và Đảng là cuộc sống của tôi” (sáng tác: Văn An, Nguyễn Đức Toàn); “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc” (sáng tác: Hồ Bắc); “Người là Hồ Chí Minh” (sáng tác: Anh Tú)…

Cùng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, một số hoạt cảnh như “Cha-Con vì nghĩa lớn” trích trong vở “Nợ nước non” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ; Hoạt cảnh, thơ-múa “Hình đất nước phôi thai”; Hoạt cảnh thơ “Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”; Tổ hợp “Ra đi Bác dặn còn non nước”… đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Chương trình có sự góp mặt của các gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng như Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Viết Danh, Hòa Minzy, Anh Tú, Linh Chi Sao Mai, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Hoàng Hồng Ngọc, Nhóm Be singer, Huyền Trang, Mai Chi, An Thu An; các nghệ sỹ nhà hát kịch, các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Trung Dũng, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều tên gọi, bí danh khác nhau gắn với tính chất, mục đích của từng hoàn cảnh lịch sử.

Mỗi cái tên của Bác là một di sản, vì không chỉ hàm chứa câu chuyện về một vĩ nhân, mà còn phản ánh lịch sử dân tộc và tính thời đại sâu sắc.

Êkíp thực hiện chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” mong muốn cùng khán giả tiếp cận một cách gần gũi chân dung Hồ Chủ tịch gắn với di sản từ những tên gọi tiêu biểu nhất của Bác thông qua các trường đoạn mang tên “Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” gắn với những phẩm chất cá nhân, đặc trưng văn hóa dân tộc và tinh hoa nhân loại đã hun đúc phẩm chất, trí tuệ, tư duy của Người.

Di sản Hồ Chí Minh với nền tảng tư tưởng, tấm gương đạo đức, tư duy độc lập - tự chủ là động lực cho chúng ta vững bước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng, giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật và những câu chuyện xúc động, chương trình khắc họa đậm nét hình tượng Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một vĩ nhân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Ông Pallab Sengupta dẫn quan điểm của CPI cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân trong cuộc đấu tranh toàn cầu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và chống chủ nghĩa đế quốc.