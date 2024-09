Lào Cai khởi công xây nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3

Những ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế của Công an tỉnh được Bộ Công an phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai thẩm định, đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng “nền cứng, tường cứng, mái cứng."

Lực lượng công an nhân dân dựng nhà cho người dân tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 27/9, tại huyện Si Ma Cai, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khởi công xây dựng 2 ngôi nhà (trong tổng số 42 nhà) tại xã Sán Chải và thị trấn Si Ma Cai cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3.

Dự lễ khởi công có đại diện Văn phòng Bộ Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Hai căn nhà đầu tiên được khởi công xây dựng trong dịp này sẽ được trao tặng cho gia đình anh Cư Seo Vảng (thôn Seo Khái Hóa, xã Sán Chải) và anh Thào Seo Hòa (tổ dân phố Gia Khâu, thị trấn Si Ma Cai).

Đây là hai trong số những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn bão số 3. Những ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế của Công an tỉnh được Bộ Công an phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai thẩm định, đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng “nền cứng, tường cứng, mái cứng."

Nguồn kinh phí được Bộ Công an đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ; tỉnh Lào Cai trích từ nguồn kinh phí đối ứng 50 triệu đồng/hộ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, chính quyền địa phương hỗ trợ thêm nhân công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu nhằm đảm bảo công trình được xây dựng trong thời gian nhanh nhất và chất lượng cao nhất.

Trước thiệt hại rất lớn mà cơn bão số 3 gây ra, Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập 6 tổ công tác phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế, sau đó tổng hợp, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng. Những ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng đều đã bị nhà đổ, sập hoàn toàn không thể sử dụng được nữa.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an đã trao 2 suất quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho gia đình anh Cư Seo Vảng và anh Thào Seo Hòa, giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn, mất mát để sớm ổn định cuộc sống./.

