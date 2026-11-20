Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 19/11 đến ngày 20/11 đã gây một số thiệt hại tại các địa phương của tỉnh Lào Cai; đe dọa an toàn nhà dân và gây gián đoạn giao thông ở nhiều vị trí xung yếu.

Tính đến 17 giờ ngày 20/11, mưa lớn gây sạt lở đất, đá trên các tuyến giao thông và khu vực nhà ở tại các xã Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn, Thượng Hà. Cụ thể, xã Mường Bo sạt lở 1 điểm tại tuyến Nậm Than-Nậm Nhìu, khoảng 15.000 m³. Xã Ngũ Chỉ Sơn có 2 điểm sạt lở tại Km5+20 và Km8+200 đường đi xã Tả Phìn khiến đất đá tràn lấp mặt đường gây cản trở lưu thông.

Đặc biệt, trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng người dân, chính quyền xã Thượng Hà đã sơ tán khẩn cấp 1 hộ/4 người tại thôn 3 Vài Siêu đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại ước tính trên 3,2 tỷ đồng.

Chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng đang duy trì lực lượng cảnh giới, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại các vị trí sạt lở; không để người và phương tiện đi qua vị trí nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn; tập trung máy móc xử lý đất, đá tại các tuyến đường bị sạt lở; kiểm tra địa chất, ổn định mái taluy âm và xây dựng giải pháp khắc phục lâu dài đối với vị trí nguy cơ cao.

Xã Thượng Hà đang tiếp tục theo dõi hiện trạng khu vực hộ dân có nguy cơ cao đã được sơ tán, hỗ trợ gia đình ổn định nơi ở tạm và di chuyển tài sản an toàn; đồng thời tiếp tục rà soát các hộ dân lân cận có nguy cơ sạt lở trong trường hợp mưa kéo dài.

Ngoài ra, các hộ dân sinh sống, đi lại gần vị trí sạt lở tại Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn được tiếp tục cảnh báo, bố trí lối đi an toàn và hỗ trợ tiếp cận khi giao thông bị cản trở.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục hiện hữu tại các taluy, sườn dốc sau mưa, nhất là khi mưa kéo dài hoặc đất, đá chưa ổn định. Do đó, các địa phương được khuyến cáo kiểm tra các vị trí nguy cơ; chủ động sơ tán thêm người dân khi xuất hiện dấu hiệu sạt lở, tuyệt đối không để người dân quay lại nơi ở chưa an toàn./.

Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất Các địa phương tại tỉnh Lào Cai đang gấp rút hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sau đợt mưa lớn và dông lốc làm tốc mái nhà, đổ gãy hoa màu cùng nhiều điểm sạt lở giao thông.